Autotest Covid : des kits en vente chez Carrefour dès ce week-end

Alors que la Haute autorité de Santé (HAS) a validé ce mardi 16 mars l’utilisation des autotests sur prélèvement nasal pour dépister le Covid-19, l’enseigne Carrefour a indiqué ce mercredi que des kits seront en vente dès ce week-end dans ses magasins.

Au total, le distributeur a indiqué sur son compte Twitter avoir commandé un million d’autotests antigéniques. Ils seront disponibles en libre-service dans les rayons parapharmacie.

Les autotests nasaux bientôt disponibles dans les magasins Carrefour. 1 million de tests ont été commandés et ils commenceront à être livrés ce week-end.





Depuis le début de cette crise, nous faisons le maximum pour permettre à nos clients de protéger leur santé. #autotest pic.twitter.com/vd7HjvywkC — Carrefour (@CarrefourFrance) March 17, 2021

D’après certains médias, ils seront vendus dans un premier temps par boîte de 20 tests à 40 euros, soit deux euros l'unité.

Pour rappel, ces autotests antigéniques peuvent être utilisés par des gens asymptomatiques de plus de 15 ans dans le cadre d'une utilisation restreinte à la sphère privée, par exemple avant une rencontre avec des proches.

Le prélèvement nasal par autotest est moins profond et moins douloureux que le prélèvement nasopharyngé pour les tests RT-PCR classique. Quant au résultat, il se visualise comme pour un test de grossesse et s'affiche une vingtaine de minutes plus tard.

La Haute autorité de santé a précisé que tout autotest antigénique positif doit ensuite faire l'objet d'une confirmation par test RT-PCR. Celui-ci permettra également de savoir s’il s’agit d’une infection par un variant.