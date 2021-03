Variant breton du coronavirus : ce que l’on sait

Dans un communiqué, la Direction Générale de la Santé (DGS) a alerté lundi soir sur un variant breton découvert dans un cluster au centre hospitalier de Lannion (Côtes-d'Armor).

Le nouveau variant a été identifié sur au moins huit personnes, qui présentaient des symptômes du Covid-19 mais dont les tests PCR étaient négatifs.

Après de premières analyses, rien ne permet de dire que ce variant est plus contagieux ou donne lieu à des formes plus graves de la maladie. La DGS a cependant précisé que «des investigations approfondies sont en cours afin de mieux connaître ce variant».

Variant «à suivre»

En attendant, le variant breton a été placé dans la catégorie «à suivre» («variant under investigation») de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cette catégorie regroupe des milliers de variants apparus dans le monde, qui ne circulent encore qu'à moindre échelle et qui ne posent pas problème pour l'instant.

Le virus mute en effet naturellement, sans que cela ne donne toujours lieu à une plus grosse contagiosité ou à des formes de maladie plus sévères. Dans le cas du SARS-Cov2, les variants préoccupants sont le variant anglais, le variant sud-africain et le variant brésilien. Les autres restent sous surveillance.