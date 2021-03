Audrey Pulvar : tout savoir sur la candidate soutenue par le PS aux élections régionales en Ile-de-France

Adjointe à la mairie de Paris chargée de l’alimentation durable, de l’agriculture et des circuits courts, Audrey Pulvar a été désignée candidate officielle pour le mouvement de gauche Ile-de-France en Commun, aux élections régionales de juin prochain.

Née en Martinique, Audrey Pulvar grandit dans une famille qu'elle «qualifie de très engagée politiquement». Elle cite notamment le parcours de ses oncles et tantes maternels, «presque tous engagés dans les combats anti-coloniaux et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes des années 1960 et 1970». Grande figure du syndicalisme martiniquais, son père décédé en 2008, Marc Pulvar, est aujourd'hui accusé de pédocriminalité.

Elle quitte néanmoins son île natale à 14 ans, pour poursuivre sa scolarité en métropole. Etudiante en sciences économiques, elle intègre ensuite l'École supérieure de journalisme de Paris, dont elle sort diplômée en 1994. Débute alors pour la jeune femme une carrière de près de 25 ans en tant que journaliste politique notamment, au sein de nombreuses rédactions de télévision, radio et presse écrite.

Du journalisme à la cause écologiste

Mais 2017 marque un tournant dans sa vie professionnelle. Audrey Pulvar, alors âgée de 45 ans, s'engage comme militante de la cause environnementale, en acceptant de prendre la tête de la Fondation pour la nature et l'homme, à la place de Nicolas Hulot alors nommé ministre de l'Environnement. L'année suivante, elle soutient le collectif européen Pacte Finance Climat, destiné à promouvoir un traité européen pour lutter contre le réchauffement climatique.

En janvier 2019, elle quitte la présidence de la Fondation, quand Nicolas Hulot – qui vient de démissionner du gouvernement – en reprend les rênes. Elle reste pour autant dans l'entourage de l'ancien ministre et engage la Fondation dans l'action en justice contre l'Etat surnommée «l'Affaire du Siècle», aux cotés de diverses ONG, telles que Greenpeace ou encore Oxfam.

les débuts en politique

A partir de 2017, elle s'affiche publiquement au côté de la maire de Paris, Anne Hidalgo, dont elle assure «partager les combats écologiques en faveur d’une ville qui respire». C'est donc tout naturellement qu'elle intègre l'équipe de campagne de la maire sortante début 2019, alors que cette dernière vise sa réélection. Audrey Pulvar rejoint alors «Paris en Commun» et travaille à l’élaboration du programme électoral de l'édile parisienne.

Candidate sur la liste Paris en Commun conduite par Ariel Weil pour l’arrondissement de Paris Centre, elle y est élue conseillère d’arrondissement ainsi que conseillère de Paris le 29 juin 2020. Elle est ensuite officiellement nommée adjointe à la mairie de Paris chargée de l'alimentation durable, agriculture et circuits courts de proximité.

Après Paris, l'Ile-de-France

Après avoir laissé planer le doute pendant plusieurs semaines quant à sa potentielle candidature aux régionales, Audrey Pulvar a finalement officialisé sa candidature fin janvier. «Je suis prête !» explique-t-elle dans une interview au Parisien et lance ainsi sa campagne aux élections régionales en Ile-de-France à la tête de la liste de gauche «Ile-de-France en commun», avec la volonté de tourner la page de «l'ancien monde».

Désormais investie par le Parti socialiste, le Parti Radical de Gauche, Place publique, Ecolos solidaires et Allons Enfants, tous rassemblés dans la liste «Ile-de-France en commun», l'adjointe parisienne a fait de la gratuité des transports publics la promesse phare de sa campagne.

Des discussions sont en cours avec les autres candidats de gauche, Julien Bayou (EELV) et Clémentine Autain (LFI) au sujet d'une éventuelle entente avant le premier tour, à l'image de celle réalisée dans les Hauts-de-France. Les négociations pourraient toutefois achopper sur la question de la personne qui conduirait cette alliance.