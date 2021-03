Bali : elle pose avec une pieuvre extrêmement mortelle dans la main sans le savoir

Une rencontre qui aurait pu être fatale. Une touriste en vacances à Bali a posté sur TikTok une vidéo d’elle en train de tenir une pieuvre aux anneaux bleus entre ses mains... sans savoir que la petite créature d’apparence inoffensive est en réalité extrêmement dangereuse.

Sur la séquence, visionnée plus de 5,5 millions de fois sur le réseau social, on peut voir l’animal aquatique invertébré ramper sur les mains nues de la vacancière, loin de s'imaginer que ce céphalopode fait partie des spécimens les plus mortels au monde.

Heureusement pour la jeune femme, le petit poulpe au corps mou de la famille des Octopodidae, pesant en moyenne une cinquantaine de grammes, ne s’est pas senti menacé, et ne l’a ainsi pas mordu avec son bec pointu.

Elle a pris conscience du danger auquel elle a échappé après avoir fait quelques recherches sur Wikipédia. Après quoi elle a appelé son père et «a pleuré durant 3 heures», a-t-elle écrit en légende de la vidéo, postée ce lundi 22 mars, mais tournée il y a environ trois ans, alors qu’elle était étudiante.

un venin 1.000 fois plus toxique que le cyanure

Il y a en effet vraiment de quoi paniquer. Malgré sa petite taille (10 à 20 cm), la pieuvre aux anneaux bleus contient assez de venin pour tuer une vingtaine de personnes.

Son poison, contre lequel il n'existe aucun antidote, est mille fois plus toxique que le cyanure. Il s’attaque au système nerveux, paralyse les muscles, et peut tuer un humain en quelques minutes seulement.

Les pieuvres aux anneaux bleus vivent rarement plus de 4 ans et se nourrissent essentiellement de crustacés et de petits poissons.