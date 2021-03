Côte d’Azur : les boutiques de luxe pâtissent de l’absence des touristes étrangers

Après une année 2020 marquée par l’absence des Chinois, Américains, Russes et autres Scandinaves, les boutiques azuréennes spécialisées dans le prêt à porter haut de gamme sont désormais soumises au confinement. Elles ne fonctionnent que grâce au «click and collect», tandis que certaines ont tiré le rideau faute de touristes.

Habituellement prise d’assaut par la clientèle étrangère, la rue Paradis, au cœur du «Carré d’Or» niçois est totalement déserte. Et cette situation n’est pas uniquement due aux fermetures administratives imposées dans les Alpes-Maritimes depuis le 20 mars dernier pour enrayer l’épidémie de Covid-19.

C’est ainsi depuis le début de la crise sanitaire et l’effondrement du tourisme sur la Côte d’Azur. Sans les visiteurs étrangers et leur gros pouvoir d’achat, les commerces du luxe sont en perte de vitesse. «Tout a commencé en mars 2020, raconte Elsie de Mik, la présidente de l’association "Carré d’Or, Nice Luxury Shopping". En temps normal, nous avions l’habitude d’accueillir beaucoup de touristes Danois, Belges et Néerlandais. C’est une clientèle très haut de gamme. Mais ils ne viennent plus. Heureusement, il nous reste notre clientèle locale. Mais elle n’a pas les mêmes moyens, même si les gens n’ont pas vraiment la tête à faire du shopping, la situation est très tendue», souligne la gérante de la boutique Coco'n Shopping.

Un déclin qui a précédé la pandémie

Un peu plus loin, Céline Arbibe, la patronne du magasin de prêt à porter féminin chic Vestale accuse également le coup, même si elle peut compter sur le soutien de ses clientes niçoises qui la suivent sur son compte Instagram. Pour elle, le déclin de la clientèle étrangère a précédé la pandémie de Coronavirus. «Cela fait quelques années que les Russes viennent moins sur la Côte d’Azur, observe-t-elle. Outre le problème politique, il y a un problème d’offre hôtelière à Nice. Il n’y a pas suffisamment d’établissements haut de gamme susceptibles d’attirer durablement une clientèle plus aisée. Mais les choses sont en train de changer, plusieurs hôtels cinq étoiles doivent voir le jour au cours des prochaines années».

La Croisette ronge son frein

A Cannes, réputée pour ses congrès internationaux, l’absence des étrangers se fait également cruellement sentir sur la mythique Croisette, qui abrite palaces, grands joailliers et commerces haut de gamme. Mais Robert Van de Kerkhove, le président de l’association Comité Croisette, veut cependant rester optimiste. «Les grandes marques sont présentes dans le monde entier, rappelle-t-il. Le luxe poursuivra son développement à Cannes. D’ailleurs, les quelques boutiques qui ont fermé récemment n’étaient pas des vrais commerces de luxe. Il s’agissait juste de marques premium qui voulaient se donner une image. Sitôt fermées, elles ont été reprises par de très grandes maisons».