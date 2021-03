À Nice, le projet d’extension de la coulée verte est lancé malgré les réticences

Le maire de la ville Christian Estrosi veut agrandir la coulée verte inaugurée en centre-ville, il y a 8 ans. Pour cela, deux bâtiments majeurs devront être rasés : le Théâtre National de Nice et le Palais des Congrès Acropolis. Ce qui fait grincer des dents.

Une « forêt urbaine » en plein cœur de la capitale azuréenne. C’est ainsi que le premier magistrat de la capitale azuréenne décrit la future extension de la Promenade du Paillon qu’il compte réaliser d’ici 2025.

Un projet qu’il avait présenté en janvier 2020, en même temps que son programme de campagne lors des dernières élections municipales. L’idée est de prolonger les 12 hectares de verdure plébiscités par les Niçois et les visiteurs depuis 8 ans. Mais cela nécessite la démolition du TNN, un haut lieu de la création artistique et du spectacle vivant érigé en 1989 dont les représentations devront être relocalisées dans une ancienne église du Vieux Nice.

Un autre bâtiment est également appelé à disparaitre. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit du Palais des Congrès Acropolis, un complexe de 38.000 m2 rénové il y a dix ans et disposant d’une capacité de 6.000 congressistes, ce qui en fait un moteur économique important pour le secteur de l’hôtellerie niçoise.

D’autres édifices placés sur le tracé de l’extension devraient être épargnés. Il s’agira du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC), de la bibliothèque Louis Nucéra et du Palais des Expositions qui doit être transformé en centre dédié à la culture et en auditorium.

L’appel d’offres clôturé

Candidat à un financement de l'État via le plan de relance, le projet de très grande ampleur a franchi une étape importante jeudi dernier, lorsque le conseil municipal a clôturé l'appel d'offres d’un montant indicatif de 75,6 millions d’euros pour les cabinets d'architectes-paysagistes. Mais les élus d’opposition ont exprimé leur ferme opposition à cette extension.

« Vos projets pharaoniques étaient déjà contestables avant la crise, maintenant alors que notre ville se désespère, ils ne sont plus acceptables, critique la conseillère municipale Écologiste Juliette Chesnel-Le Roux. Ils nous endettent sur des décennies et contribuent au dérèglement climatique ».

Quant au Rassemblement National, il réclame un référendum sur la question. « Le meilleur référendum était les élections municipales », rétorque la municipalité, en mettant en avant les atouts du projet au plan environnemental.

Une pétition en ligne

Absente du Conseil municipal, la gauche tente également de faire barrage au projet. « Nice au Cœur », la plateforme citoyenne fondée par l’ex élu socialiste Patrick Allemand a mis en ligne une pétition en insistant sur le fait que l’espace naturel créé par l’extension de la coulée verte sera « artificiel ».

Elle rappelle également que le Palais Acropolis représente « 200 000 nuitées pour l'hôtellerie niçoise et 60 millions d'euros de retombées pour le cœur de ville ». Pour l’heure, 677 personnes ont signé la pétition.