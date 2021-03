En 2020, le chiffre d’affaires de l’aéroport Nice-Côte d’Azur a chuté de 55%

En 2020, le deuxième aéroport de France après Paris a enregistré un trafic-passagers de 4,58 millions contre 14,5 millions, en raison de la crise sanitaire qui a fortement impacté le tourisme.

L’activité de la plate-forme azuréenne a chuté de 50,9% pour les vols domestique et de 77,7% pour les vols internationaux, «avec une baisse de 55% de son chiffre d’affaires à 132 millions d’euros», indique dans un communiqué la direction de l’aéroport, exploité par le secteur privé depuis 2016.

Dans le même temps, les dépenses ont augmenté, en raison de la mise en place de mesures sanitaires pour limiter la propagation du coronavirus. Pour autant, le groupe Aéroports de la Côte d’Azur qui comprend les sites de Nice, de Cannes-Mandelieu et de Saint-Tropez affirme être parvenu à éviter la catastrophe en ayant eu recours «au chômage partiel et à la signature à l’automne d’un accord d’activité partielle de longue durée avec les partenaires sociaux». Les salariés ont, en effet, accepté de réduire leur temps de travail et leur rémunération pour permettre au consortium d’éviter la faillite.

Un bénéfice en chute libre

En outre, les actionnaires ont renoncé à percevoir leurs dividendes au titre de l’exercice 2019, afin de préserver la trésorerie de l’Entreprise. «Malgré une réduction très importante des dépenses opérationnelles, l’Ebidta (le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, Ndlr) est tombé à 20,5 millions, soit une perte de plus de 100 millions par rapport à celui de 2019. Dès lors, le résultat net du groupe s’établit à -25% du chiffre d’affaires, soit une perte de 33 millions d’euros», précise la direction dans son communiqué.

L’an dernier, l’aéroport a cependant continué à remplir ses missions de service public comme l’accueil de vols sanitaires ou le transport des victimes de la tempête Alex, en octobre dernier.