Discours d’Emmanuel Macron : tout comprendre au nouveau calendrier scolaire

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir une modification des vacances de printemps, afin de fermer les établissements scolaires dès la semaine prochaine.

Une semaine de cours à domicile après Pâques

Ainsi, à partir du 6 avril, les crèches, écoles, collèges et lycées auront portes closes, durant trois semaines pour les deux premiers, quatre semaines pour les deux derniers.

Vacances pour toutes les zones du 12 au 26 avril

Le chef de l’Etat a indiqué que la semaine prochaine verrait l’ensemble des élèves de France suivirent leurs cours à distance (sauf les enfants des soignants). Puis, du 12 avril au 26 avril, les vacances de printemps seront les mêmes pour tout le pays. Les habituelles zones sont donc annulées.

Parce que l’éducation de nos enfants n’est pas négociable, le calendrier scolaire sera adapté : pic.twitter.com/BjsakdxZ7w — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 31, 2021

Réouverture des écoles le 26 avril, une semaine après pour les collèges et lycées

A partir du 26 avril, les classes de maternelles et de primaires rouvriront pour accueillir physiquement les élèves. Ceux des collèges et lycées devront attendre une semaine de plus pour retourner dans leurs établissements. Ils auront donc une semaine de cours à distance.

Rien ne change à l'université

Concernant les étudiants, durant toute la période qui vient, ils pourront toujours se rendre un jour par semaine à l’université.