Ces 10 villes où l'achat d'une place de parking coûte le plus cher

A l’heure où les places de stationnements se raréfient dans l’espace urbain, le parking est devenu un investissement très prisé. Facile d’entretien, peu couteux en charges, il peut vite devenir très rentable pour son propriétaire.

Sans surprise, de grandes disparités s’observent dans les prix d’une ville à l’autre. Avec parfois quelques surprises. D’après une étude de Seloger, la capitale n’est pas sur la première marche du podium des parkings les plus chers.

En effet, c’est à Nice que se trouvent les emplacements les plus coûteux, avec un prix moyen estimé à 31.305 €. Paris arrive ensuite en seconde position à 31.152€. A y regarder de plus près, on observe des prix qui font le grand écart : il n’est pas rare de voir des box situés dans des espaces sécurisés partir à 100.000 euros dans les arrondissements les plus prisés.

La capitale est suivie de près par Boulogne Billancourt à 29.395€. Bordeaux se hisse ensuite sur la quatrième marche du classement à 26.604 €. Suivent ensuite Lyon (23 745 €), Lille (23 616 €) et Aix-en-Provence (23 594 €). Les villes qui arrivent en fin de classement sont quant à elle sous la barre symbolique des 20.000€ (Toulon 19.970€, Toulouse 19.0 99€, Reims 18 494 €)

Malgré ces prix élevés, l’achat d’une place de parking reste un placement abordable. Il attire année après année de plus en plus d’investisseurs. Ces derniers vont s’intéresser au rendement annuel et sur ce point le classement n’est plus le même.

Toujours d’après Seloger, c’est à Strasbourg que le rendement est le plus élevé : 8,9% de rentabilité nette (impôts locaux, intérêts du crédit et charges de copropriété déduits) par an. Saint-Etienne apparaît comme la seconde ville la plus rentable en termes d’investissement dans une place de parking. En revanche, les villes qui brillaient dans le premier classement sont pénalisées : le rapport loyer/prix du mètre carré entraîne un rendement faible. À Bordeaux, Nice et Angers, par exemple, la rentabilité nette n'est que de 2,6 % à 3,3 %.

A noter, il est parfois difficile d’obtenir un crédit immobilier pour un montant aussi faible. L’endettement est pourtant intéressant dans une opération immobilière destinée à la location : il permet de profiter de l’effet de levier. On pourra pour cela tenter d’acheter plusieurs places en une fois.