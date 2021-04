Des contaminations en baisse dans les départements les plus précocement confinés

Deux semaines avant l’instauration d’un confinement, le 4 avril dernier, 16 départements ont connu des mesures plus restrictives afin d’enrayer la propagation de la troisième vague du coronavirus. Les indicateurs montrent que les premiers effets positifs se font ressentir sur ces territoires. Mais prudence.

Dès le 19 mars, un confinement avec couvre-feu avait été appliqué dans 16 départements : les huit de l'Île-de-France, les cinq des Hauts-de-France, ainsi que l'Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes. Une semaine plus tard, ils étaient rejoints par trois autres : l'Aube, le Rhône et la Nièvre.

Selon les données fournies par Santé publique France, le taux d’incidence du Covid s’est stabilisé dans ces départements, entre le 27 et le 29 mars. Ces derniers jours, il est même en recul dans certaines régions. Cependant, il reste supérieur à la moyenne nationale dans chacun de ces départements.

Exemple avec le Nord-Pas-de-Calais. Le département des Hauts-de-France a vu, en une semaine, le nombre de nouveaux cas baisser de plus de 10%. Le nombre d’admissions en réanimation s’est lui stabilisé dans la plupart de ces territoires.

Il convient toutefois de rester prudent avec ces indicateurs qui semblent aller dans le bon sens. On peut toutefois espérer que ces chiffres se reflètent au niveau national d'ici une à deux semaines.