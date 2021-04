Maine-et-Loire : le taux d'incidence explose

Jeudi, la commune de Val d'Erdre-Auxence, dans le Maine-et-Loire, organisait une campagne de dépistage dans sa salle des fêtes après la découverte d'un taux d'incidence en début de semaine de 1.678 pour 100.000 habitants.

L’opération de dépistage massif a été montée en 24h après la publication d’un taux d’incidence record. Des chiffres qui font réagir la population venue en masse se faire dépister. «Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de gens contaminés», réagit l'un d'eux.

Un cluster a été découvert dans l’école maternelle de la commune. 20 enfants et 5 adultes positifs, ce qui a fait s’envoler le taux d’incidence et fermer l’école. Le maire a sa petite explication. «Le fait d’être en milieu rural et plutôt épargné, ça a amené à un certain relâchement. Se sentant moins concernée, la population a pu reprendre certains gestes, faire des repas familiaux, fêter des anniversaires…».

L’ARS fait le même constat et pense déjà à l’après dépistage. «On va essayer de coupler après les résultats et selon ces résultats, des séances de vaccination supplémentaires. On ne peut pas penser qu’avec des taux d’incidence aussi élevés, il n’y a pas aussi un problème de relâchement des gestes barrières». L’ouest de la France n’est plus épargné : dans le département de la Sarthe, 20 communes ont aussi enregistré un taux d’incidence supérieur à 1.000.