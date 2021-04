Dîners clandestins : Franck Riester dément être «l’homme politique aux cheveux gris» évoqué par un serveur dans TPMP

Voyant son nom associé à la polémique entourant l'organisation de dîners clandestins à Paris, le ministre Franck Riester a tenu, mercredi 7 avril au soir, à apporter un démenti ferme.

Un peu plus tôt dans la soirée, invité sur TPMP, un serveur ayant travaillé lors de la soirée du 1er avril de Pierre-Jean Chalençon au Palais Vivienne, à Paris, avait affirmé qu'«un homme politique en poste actuellement au gouvernement» se trouvait sur les lieux. Et de préciser : «une personne qui a des cheveux gris».

Ce faisant, plusieurs noms ont émergé sur les réseaux sociaux, dont celui de Franck Riester, qui, dans la foulée, a riposté. Le ministre en charge du Commerce extérieur et de l’Attractivité s’est ainsi défendu, sur Twitter, d’avoir participé à ces dîners clandestins de luxe organisés dans la capitale en pleine pandémie, par ces mots : «je vois mon nom associé ici et là à la polémique qui entoure la tenue de dîners clandestins. Ces rumeurs sont totalement fausses et choquantes», a ainsi écrit Franck Riester.

Je vois mon nom associé ici et là à la polémique qui entoure la tenue de dîners clandestins. Ces rumeurs sont totalement fausses et choquantes. Je les démens formellement.



Restons mobilisés pour combattre ensemble le virus. — Franck Riester (@franckriester) April 7, 2021

Dans la foulée de l'émission, sur les réseaux sociaux, outre Franck Riester, les internautes ont aussi évoqué Bruno le Maire, Éric Dupond-Moretti ou encore Alain Griset, ministre délégué aux PME. «Je ne connais pas du tout ce Chalençon, c’est complètement absurde. En plus mes cheveux ne sont pas gris, mais blancs» a réagi le ministre délégué aux PME, dans les colonnes de la Voix du Nord.

Le serveur n'a en réalité reconnu aucun membre du gouvernement

Lors de la diffusion de TPMP, le serveur, prénommé Bruno, à la question de savoir s'il avait reconnu certaines personnalités présentes, le jeune homme avait précisément raconté : «oui, j’ai reconnu directement une personne, un animateur qui a bercé mon enfance et un chroniqueur qui travaille encore en ce moment sur le service public». Puis, interrogé sur la présence ou non d'un membre du gouvernement, le serveur avait dit : «effectivement il y avait un homme politique en poste actuellement au gouvernement», avant de préciser : «une personne qui a des cheveux gris».

Bruno, serveur lors de la soirée du 1er avril de Pierre-Jean Chalençon au Palais Vivienne, sort du silence dans #TPMP et évoque les personnalités présentes ! pic.twitter.com/Ek6UqorkMR — TPMP (@TPMP) April 7, 2021

Cependant, après l'émission, Cyril Hanouna, a précisé sur son compte Twitter, que, pour l'heure, Bruno n'avait en réalité pas reconnu de membre du gouvernement. «Après avoir montré un trombinoscope (une galerie photo des membres du gouvernement, NDLR) à notre serveur ce soir, il n'a reconnu pour l'instant aucun ministre ni secrétaire d'Etat en poste. On continue d'investiguer, mais, pour l’instant, il n'a reconnu personne. Je vous tiens au courant demain», a écrit l'animateur de TPMP.

Mes beautés après avoir montré un trombinoscope à notre serveur ce soir, il n a reconnu pour l instant aucun ministre ni secrétaire d état en poste. On continue d investiguer mais pour l’instant il n a reconnu personne. Je vous tiens au courant demain. — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) April 7, 2021

«A ma connaissance, il n’y a pas de ministres» parmi les participants à des dîners clandestins de luxe à Paris, avait quant à lui déclaré mardi Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur avait dénoncé une «rumeur qui sape les fondements de la démocratie».