Coronavirus : Quand et avec quel vaccin pouvez-vous vous faire vacciner ?

Les annonces se succèdent et il est parfois difficile de trouver sa place dans la campagne de vaccination française contre le Covid-19. Ce dimanche 11 avril, Olivier Véran a indiqué que les Français âgés de plus de 55 ans auront accès à une injection dès ce lundi. Une nouvelle donnée qui redessine les grandes lignes du calendrier.

les 70 ans et plus

Pour cette classe d'âge, la vaccination est ouverte depuis le 27 mars. Elle peut être réalisée en centre de vaccination, chez un médecin ou en pharmacie. Les sérums Pfizer, Moderna et AstraZeneca sont proposés.

La élargit la vaccination en suivant les recommandations des autorités de santé.



Toutes les personnes agées de 55 ans et plus pourront se faire vacciner en pharmacie ou en médecine de ville avec les vaccins AstraZeneca et Johnson&Johnson.https://t.co/9th5JEFUTn — Olivier Véran (@olivierveran) April 11, 2021

A noter que les plus de 75 ans qui vivent à domicile et ne sont pas encore vaccinés peuvent bénéficier d'un accès prioritaire en contactant l'Assurance maladie. Il est aussi possible de se rapprocher de sa mairie afin d'obtenir un rendez-vous dans le centre de vaccination le plus proche.

Les personnes âgées vivant en Ehpad, faisant partie des publics les plus fragiles, ont quant à elles été parmi les premières à avoir accès au vaccin.

les plus de 55 ans

La vaccination des plus de 55 ans présentant des comorbidités a commencé dès le 19 mars. Mais, selon les annonces du ministre de la Santé ce dimanche, tous les Français de cette classe d'âge pourront se faire vacciner à partir du lundi 12 avril, quel que soit leur état de santé. Ils bénéficieront alors du sérum AstraZeneca ou de celui de Johnson & Johnson.

D'après Olivier Véran, interrogé dans la dernière édition du Journal du dimanche, cette nouvelle mesure vient compléter «l'extension de la campagne vaccinale par Pfizer et Moderna à tous les plus de 60 ans à compter du 16 avril».

les 50-55 ans

En l'état actuel des choses, les personnes qui ont entre 50 et 55 ans doivent attendre la mi-mai pour pouvoir se faire vacciner. Sauf si elles présentent des comorbidités. Dans ce cas-là, elle peuvent d'ores et déjà se voir administrer une injection du sérum Pfizer ou Moderna.

Pour rappel, les moins de 55 ans ayant reçu une première injection d'AstraZeneca recevront une deuxième dose de Pfizer ou Moderna.

Les moins de 50 ans

Pour le moment, les Français âgés de 49 ans et moins ne peuvent pas se faire vacciner, comorbidités ou non. Si le gouvernement parvient à maintenir ses objectifs, l'idée est d'ouvrir la vaccination des moins de 50 ans à partir de la mi-juin. Lors de son allocution du 31 mars, Emmanuel Macron a assuré que tous les adultes souhaitant être vaccinés pourraient l'être d'ici à la fin de l'été 2021.

Les cas particuliers

Pour certaines professions jugées plus exposées au coronavirus, l'accès à la vaccination ne dépend pas de l'âge. Par exemple, les professionnels de santé et du médico-social, y compris les aides à domicile, ainsi que les pompiers ont déjà tous accès aux vaccins.

Le sérum dont ils peuvent bénéficier est en revanche choisi selon leur tranche d'âge : Pfizer, Moderna ou encore AstraZeneca, pour les plus de 55 ans.

Les enseignants et les forces de l'ordre devraient également bénéficier de leur propre stratégie vaccinale mais elle n'a pour l'instant pas encore été établie par le gouvernement.