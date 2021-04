Covid-19: le variant Sud-Africain pourrait résister au vaccin Pfizer, selon une étude israélienne

Le vaccin de Pfizer et BioNTech serait moins efficace contre le variant sud-africain, selon une étude israélienne publiée ce samedi mais qui n’a pas encore été revue par ses pairs.

L’enquête a conjointement été réalisée par le centre de recherche de Clalit -premier réseau de santé d’Israël- et l’Université de Tel Aviv, a rapporté Reuters. Les chercheurs ont comparé l’état de 400 personnes, ayant contracté le virus 14 jours ou plus après avoir reçu une ou deux doses du vaccin, à celui de 400 autres non vaccinées.

«Nous avons trouvé un taux supérieur de manière disproportionnée du variant sud-africain (appelé officiellement B.1.351) parmi les personnes vaccinées avec une seconde dose par comparaison au groupe non-vacciné», a confié à l’agence de presse Adi Sterne, chercheur à l’Université de Tel Aviv.

L’étude a montré que le taux de prévalence chez les personnes ayant reçu les deux doses du vaccin était près de huit fois supérieur à celui des personnes non-vaccinées (5.4% contre 0.7%). Selon Adi Sterne, cela démontre donc que «le variant sud-africain est capable, dans une certaine mesure, de franchir la protection vaccinale» et qu’il est donc plus résistant au vaccin de Pfizer et BioNTech que le variant britannique, qui représente la quasi-totalité des cas positifs en Israël.

Le variant britannique pourrait «bloquer» celui d'Afrique du Sud

L’équipe de recherche a précisé que l’enquête était menée sur un échantillon trop faible pour en tirer une conclusion définitive, car le variant sud-africain reste très minoritaire en Israël (environ 1% des personnes contaminées).

«Même si le variant sud-africain franchit effectivement la protection vaccinale, il ne s'est pas répandu largement dans la population», a précisé le scientifique qui a émis une autre hypothèse sur la faible présence du variant sud-africain dans le pays. D’après lui, il se pourrait que le variant britannique «bloque» sa propagation.

Plus de la moitié de la population israélienne (53% sur une population totale de 9.3 millions) a reçu deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Un chiffre impressionnant quand ont sait que plus d'un tiers de la population a moins de 16 ans et n'est donc pas éligible à la vaccination.