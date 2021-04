Etudiants : Où et quand ont lieu les distributions d'aide alimentaire à Paris ?

Pour aider les étudiants qui sont de plus en plus nombreux à plonger dans la précarité à cause de la crise du coronavirus, des distributions alimentaires gratuites sont organisées à Paris de façon régulière. Elles sont proposées par plusieurs associations presque tous les jours de la semaine.

Le Secours Populaire

Accessible sans condition, l'aide alimentaire du Secours Populaire aux étudiants est proposée sur deux lieux.

Le mardi de 12h à 16h et le vendredi de 11h à 14h, à l'antenne Bayet étudiants (6 rue Albert Bayet), dans le 13e arrondissement. Celle-ci nécessite de prendre rendez-vous au préalable par mail ([email protected]) ou téléphone (09.83.30.99.28), en indiquant ses besoins et ses coordonnées.

Le jeudi de 11h à 14h à l'antenne Jussieu (4 place Jussieu), dans l'université du 5e arrondissement. On peut s'y rendre sans rendez-vous, en présentant sa carte étudiante et un justificatif de ressources.

Par ailleurs, une épicerie solidaire est ouverte dans le 13e arrondissement, dans la salle commune de la résidence Lepaute du Crous (3-11 rue Nicole-Reine Lepaute). Des paniers à 2 euros y sont proposés, après inscription par mail ([email protected]).

Les Restos du Coeur

Pour les étudiants logés à Paris et répondant aux critères de plafond de ressources, les Restos du Coeur proposent des colis alimentaires à deux endroits.

Le mardi de 18h30 à 21h, dans le centre d'accueil dédié aux étudiants situé au 8 rue Francis de Croisset, dans le 18e arrondissement. Pour cela, il faut s'inscrire sur place avec un bénévole (possible dès 18h), en amenant une pièce d'identité, une attestation de logement et des documents prouvant ses revenus (bourses, CAF, chômage...) et ses charges (loyer, frais de scolarité, emprunt...).

Le vendredi de 15h à 20h et le samedi de 11h à 14h, au 46 rue de Douai, dans le 9e arrondissement. Il est nécessaire de s'inscrire par mail ([email protected]). Puis il faut apporter une pièce d'identité, une carte d'étudiant et un justificatif de domicile ou d'hébergement.

Linkee

L'association Linkee propose 6 jours sur 7 des colis alimentaires équilibrés ou des plats préparés aux étudiants, sans condition de ressource.

Le lundi et le jeudi soir dans le 13e arrondissement, au Bar ESS'pace (15 rue Jean Antoine de Baïf), de 18h30 à 20h.

Le mardi et le vendredi soir dans le 18e arrondissement, au Bar Commun (135 rue des Poissonniers), de 18h à 19h15.

Le samedi midi dans le 12e arrondissement, à Ground Control (81 rue du Charolais), de 12h30 à 14h30.

Pour en bénéficier, il est nécessaire de prendre contact par mail, suivant le lieu choisi ([email protected] pour le Bar ESS'pace, [email protected] pour le Bar Commun et [email protected] pour Ground Control).

Des distributions itinérantes ayant aussi lieu sur les campus, les étudiants peuvent contacter leurs universités pour s'informer sur les créneaux prévus.

La réalité de la précarité étudiante : Plus de 970 étudiants bénéficiaires dès l’ouverture d’un nouveau lieu de distribution à Paris (12ème). @LinkeeOfficiel





Plus de 7 tonnes de nourritures distribuées en quelques heures. pic.twitter.com/ILy5gu30iF — Remy Buisine (@RemyBuisine) April 10, 2021

Co'p1 Solidarité Étudiante

L'association Co’p1 – Solidarités Étudiantes propose des paniers repas pour tous les étudiants sans condition de ressource, sur simple envoi d'un mail ([email protected]) puis présentation de la carte étudiante.

Les distributions ont lieu le vendredi de 18h30 à 20h30 ainsi que le samedi de 12h30 à 15h30, à la MIE Bastille, située 50 rue des Tournelles, dans le 3e arrondissement.

L'Agorae

En lien avec le restaurant Les Nautes, l'association étudiante propose des repas chauds, en s'inscrivant sur le site internet. Il est nécessaire d'amener son propre contenant.

Du lundi au vendredi entre 16h et 17h30, il est possible de venir les retirer au 1 quai des Célestins, dans le 4e arrondissement.

Pangeo

L'association d'étudiants de géographie organise des distributions gratuites. Il est nécessaire de s'inscrire sur le formulaire du site web.

Le mercredi et le samedi de 11h à 14h, celles-ci ont lieu dans le hall de la B.U du campus des Grands Moulins, au 5 rue Thomas Mann, dans le 13e arrondissement.