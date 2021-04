Régionales 2021 : qui sont les candidats déclarés ou pressentis en Auvergne-Rhône-Alpes

Reportées pour cause de rebond de la pandémie de Covid-19, les élections régionales, prévues au départ pour se tenir en mars dernier, viennent à nouveau d'être décalées pour se tenir désormais en principe les dimanches 20 juin et 27 juin. En Auvergne-Rhône-Alpes, comme partout ailleurs, les candidats se tiennent prêts.

Qui pour détrôner Laurent Wauquiez ? En Auvergne-Rhône-Alpes, cette question constitue, à coup sûr, le principal enjeu du scrutin. Car si le Républicain ne s'est pas (encore) déclaré officiellement candidat, il ne fait guère de doute qu'il le sera et qu'il faudra compter sur lui.

Au Figaro, en janvier dernier, le président du Conseil régional sortant déclarait ainsi vouloir faire de cette réélection «une priorité». Logiquement tous les regards sont donc tournés vers lui.

Comme évoqué, Laurent Wauquiez, qui lundi a fêté ses 46 ans, devrait naturellement se porter candidat à sa succession.

A en croire les sondages, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes est même en position de force pour l'emporter.

Il est en effet donné en tête des intentions de vote devant la liste du Rassemblement national. Resteraient LREM, EELV et le PS jouant des coudes au premier tour pour tenter de se démarquer.

Moins connu que Laurent Wauquiez, il est pourtant son principal adversaire. Agé de 32 ans, Andrea Kotarac avait défrayé la chronique politique en 2019, à dix jours des élections européennes.

Cet ancien membre de l'équipe de campagne de l'insoumis en chef Jean-Luc Mélenchon avait en effet claqué la porte de LFI et appelé à la surprise générale à voter pour le Rassemblement national. Le candidat du RN Jordan Bardella étant, selon lui, le mieux placé pour «faire barrage» à Emmanuel Macron.

Selon certains observateurs politiques, le cas de ce transfuge avait été vu non pas comme un «épiphénomène» - qualificatif retenu par les Insoumis pour définir ce transfert inédit - mais plutôt comme un révélateur de certaines convergences, la lutte contre le libéralisme en tête, que peuvent avoir à la fois le parti d'extrême-droite et le parti d'extrême-gauche.

Merci à @MLP_officiel et à l’ensemble des membres du bureau exécutif du RN de m’avoir désigné tête de liste pour Auvergne-Rhône-Alpes. J’ai appelé les deux autres candidats @IsabelleSurply et @alexisjollyrn pour leur exprimer ma volonté de travailler ensemble à la victoire pic.twitter.com/mqWH4Tu2zD

Désormais rallié à Marie Le Pen, c'est sur Twitter, le 3 mars dernier, qu'Andrea Kotarac a officiellement annoncé sa candidature, la présidente du RN posant d'ailleurs à ses côtés.

Avec Laurent Wauquiez, elle est l'autre personnalité politique locale bien connue au niveau national.

Najat Vallaud-Belkacem, 43 ans, a été ministre de l'Education sous François Hollande. Déclarée candidate aux Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes à la mi-mars, elle représente la gauche républicaine et socialiste, le Parti radical socialiste et Cap écologie. Fait notable, sa liste n'inclut ni Europe Ecologie-Les Verts, ni Génération.S.

C’est parti les amis, et tous ceux qui veulent se sentir utile à cette #alternative:



⁃une autre région : qui crée des emplois, offre une vie meilleure à ses habitants et prépare l’avenir.



⁃une autre gouvernance: éthique et transparente, tournée vers l’intérêt général #AURA pic.twitter.com/1RKZQSn1BE

— Najat Vallaud-Belkacem (@najatvb) March 14, 2021