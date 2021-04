Emmanuel Macron à Notre-Dame pour les 2 ans de l'incendie

C'est la première fois qu'il est retourné (officiellement) sur les lieux. Ce jeudi 15 avril dans la matinée, Emmanuel Macron s'est rendu à Notre-Dame de Paris, 2 ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale.

Le président a visité le chantier de reconstruction du monument, pour apporter une présence symbolique. Il était notamment accompagné de son représentant spécial pour la reconstruction le général Jean-Louis Georgelin, de la maire de Paris Anne Hidalgo, de l'architecte en chef des monuments historiques Philippe Villeneuve et de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.

Avec @EmmanuelMacron, Mgr @MichelAupetit et Mgr Chauvet, j'étais ce matin sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Un grand merci à celles et à ceux qui œuvrent au quotidien à la restauration de cette cathédrale à laquelle l’attachement reste si fort, en France et à l'étranger. pic.twitter.com/CWQnyos1MS — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 15, 2021

L'échafaudage qui avait été installé avant l'incendie, déformé par les flammes, a été enlevé à l'automne. Il a été remplacé par une plate-forme installée autour du toit. Là-haut, entre 80 et 200 charpentiers, échafaudeurs, cordistes, se hissent chaque jour sur le célèbre monument.

Le chef de l'Etat est allé à leur rencontre sur le toit de de Notre-Dame. A 47 mètres de hauteur, il a contemplé le trou béant laissé par la chute de la flèche embrasée, le 15 avril 2019. Il a ensuite loué «l'immense travail accompli» en deux ans et la «fierté collective» de voir la «Grande Dame» reprendre corps, mais insiste-t-il : «il va falloir tenir nos objectifs».

Dans la foulée de l'incendie qui a englouti la toiture et fait chuté la flèche de la cathédrale, le 15 avril 2019, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir la reconstruire en 5 ans. Un voeu renouvelé un an plus tard, dans un message vidéo, malgré l'interruption du chantier à cause du coronavirus.

Mais si les travaux s'annoncent longs et complexes avant de voir Notre-Dame totalement restaurée, une première étape est marquée à l'encre rouge pour le 16 avril 2024. Pour marquer le retour à la vie religieuse du lieu, une première messe devrait être célébrée dans la cathédrale à cette date.

«Nous tiendrons le délai»

«Nous tiendrons le délai», jeudi matin sur France Inter le général Georgelin, «ce qui ne veut pas dire que tout sera terminé». La restauration de certaines chapelles sera «peut-être» encore en cours «et, bien sûr à l'extérieur il y aura des travaux», a-t-il prévenu.

Pour financier l'immense chantier Environ 830 millions d'euros ont été récoltés en France et à l'étranger, auprès de 340.000 donateurs.