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Football : une caméra s’écrase sur la pelouse en plein match entre la Hongrie et le Kazakhstan (vidéo)

La caméra est tombée à seulement quelques mètres d'un caméraman. La caméra est tombée à seulement quelques mètres d'un caméraman. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une caméra s’est écrasée sur la pelouse, mardi soir, lors d’un match amical entre la Hongrie et le Kazakhstan (3-1). Heureusement, personne n’a été blessé.

Un drame évité de justesse. Une caméra s’est écrasée sur la pelouse, mardi soir, en plein match amical entre la Hongrie et le Kazakhstan (3-1). La «spidercam», comme elle est appelée, était suspendue à une vingtaine de mètres de hauteur par des câbles. 

Mais s’ils sont suffisamment solides pour soutenir son poids d’environ 30 kilos, l’un d’eux auraient soudainement lâché provoquant la chute de la caméra sur le terrain du Nagyerdei Stadion de Debrecen.

Fort heureusement, personne n’a été blessé, alors qu’elle est tombée à seulement quelques mètres d’un caméraman présent sur le bord de la pelouse et des bancs de touche. 

La rencontre a toutefois pu aller à son terme avec la victoire des Hongrois malgré la frayeur des spectateurs présents dans les tribunes

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Menée à la pause, sur un but de Sergey Maliy en début de match (9e), la Hongrie a égalisé au retour des vestiaires grâce à Dominik Szoboszlai (52e), qui s'est mué en passeur décisif quelques minutes plus tard pour Andras Schafer (67e). Rajmund Toth a scellé le succès de son équipe dans les arrêts de jeu (90e+3).

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