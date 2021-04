Nord : un étudiant retrouvé pendu dans sa résidence universitaire

Un étudiant de l'université de Villeneuve-d'Ascq (Nord) a été retrouvé pendu, ce vendredi 16 avril, au sein de sa résidence universitaire, a révélé le quotidien régional La Voix du Nord.

Selon nos confrères, le corps de l'étudiant a été découvert dans sa chambre par sa petite amie.

Le jeune homme était âgé de 24 ans et était en troisième année de licence en psychologie. D'après les premiers éléments, l'étudiant, moniteur à la bibliothèque universitaire, ne présentait pas de difficultés dans son parcours, mais il souffrait depuis quelques semaines de problèmes psychologiques.

A l'annonce de ce drame, la rectrice de la région académique des Hauts-de-France Valérie Cabuil et le président de l'Université de Lille Jean-Christophe Clamart ont présenté leurs condoléances à sa famille. «La Rectrice, le président de l’université et le directeur général souhaitent leur témoigner leur soutien et leur compassion et partagent avec la communauté universitaire une profonde tristesse », ont-ils écrit conjointement.

Une cellule d’accompagnement psychologique spécial a été ouverte dès vendredi après-midi afin de soutenir les étudiants et les personnels affectés par ce nouvel événement.