Allergie au pollen : Porter un masque peut-il aider les personnes allergiques ?

Nez qui coule, toux, éternuements, yeux qui piquent…Le printemps rime avec l’arrivée des beaux jours mais aussi avec le retour du pollen et des réactions allergiques. Toutefois, les personnes qui y sont sensibles pourraient être moins touchées cette année grâce à la généralisation du port du masque.

En effet, si les masques destinés à lutter contre l’épidémie de Covid-19 n’assurent pas une protection complète, les yeux étant toujours exposés, ils limitent les risques en réduisant l’exposition.

protège les muqueuses nasales et buccales

«Les masques permettent de protéger les muqueuses nasales et buccales des allergènes», explique Pascale Couratier, directrice générale de l’Association Française pour la Prévention des Allergies (AFPRAL), qui a eu plusieurs retour de ses adhérents à ce sujet.

«Il est ainsi fortement probable que les masques filtrants empêchent le pollen, qui entre en contact avec l’organisme via le nez et la bouche, de s’introduire dans les voies respiratoires», ajoute-t-elle, rappelant que chez les patients les plus sensibles, l’allergie au pollen, ou pollinose, peut provoquer des crises d’asthme modérées à sévères.

Jusqu’à présent les allergologues n’ont jamais préconisé le port du masque en période de pollen pour limiter les symptômes mais désormais, souligne-t-elle, «c’est une question que l’on se pose».

se changer, aérer son logement...

Pour se protéger au maximum, la spécialiste recommande d’autre part «de se changer dès qu’on rentre chez soi et de se brosser», car des grains de pollen, produits par les étamines (organes reproducteurs mâles) des plantes à fleurs, peuvent rester coincer sur les vêtements et dans les cheveux.

Si on n’est pas assez précautionneux, «on risque ensuite de les déposer sur son canapé, ou encore son oreiller», et aggraver les réactions allergiques.

Il est également important d’«aérer son logement tôt le matin ou tard de le soir», poursuit Pascale Couratier, et «de consulter un allergologue pour identifier précisément à quel pollen on est allergique (graminées, bouleau, cyprès, noisetiers…), pour anticiper la prise de médicaments».