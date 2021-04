Régionales : l’écologiste Julien Bayou s’en prend aux «boomers» et provoque une nouvelle polémique

Que reproche Julien Bayou aux personnes de plus de 60 ans ? Le candidat Europe écologie-Les Verts aux régionales d’Ile-de-France a créé la polémique en diffusant des visuels sur les réseaux sociaux, dans lesquels il exhorte les personnes susceptibles de voter pour les listes écolos de s’inscrire sur les listes électorales, car les «boomers», eux le feront.

Issu de l’expression «baby boomers», ces personnes nées après la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 1960, «boomer» est un terme négatif utilisé par certains internautes sur les réseaux sociaux, généralement pour se moquer et critiquer ceux qu’ils ne jugent pas aussi progressistes qu’eux.

Julien Bayou les a ainsi identifiés vendredi comme des personnes qui n’iront pas voter aux régionales pour défendre le climat (que seul EELV protège, selon sa communication), mais pour leurs propres intérêts. En plus des «boomers», l'écologiste a ciblé d’autres adversaires : les chasseurs, les «fachos» de manière générale, ou encore des personnalités comme Gérald Darmanin, Alain Finkielkraut ou Eric Zemmour.

L'âgisme, une discrimination comme une autre

Outre la méthode, que de nombreuses personnes ont critiquée en parlant notamment de «sectarisme», Julien Bayou a été vivement attaqué sur sa prise de position contre les «boomers». S’il a très rapidement tenté d’éviter que la polémique enfle, en retirant le visuel, le mal était déjà fait. Il a été accusé de discriminer les gens en fonction de leur âge. Jérôme Guedj, secrétaire national du Parti socialiste chargé de la laïcité, lui a ainsi répondu que «l’âgisme est hélas la plus banale et la plus admises» de ces discriminations, et que l’affiche du candidat écolo «en est un exemple».

1) Cher @julienbayou, négativer une catégorie de concitoyens pour ce qu’ils sont, c’est une discrimination. L’âgisme est hélas la plus banale et la plus admise des discriminations, cette affiche en est un exemple. Comme toute discrimination, elle repose sur des stéréotypes. pic.twitter.com/9jMjMQArId — Jérôme Guedj (@JeromeGuedj) April 23, 2021

Stanislas Guérini, de La République en marche, a dénoncé «une campagne haineuse de fracturation de notre société», tandis que Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, a pointé un nouvel exemple des «dérives» des dirigeants d’Europe écologie-Les Verts, souvent au cœur de polémiques ces derniers temps.

Quand EELV s'improvise renseignements généraux de la République dans une campagne haineuse de fracturation de notre société, ça fait peur.



Nous on s'occupe réellement de l'environnement et on vous laisse ça, ok ? pic.twitter.com/8LUD5JywuH — Stanislas Guerini (@StanGuerini) April 24, 2021