Déconfinement : voici le calendrier dévoilé par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a dévoilé le calendrier d’un déconfinement progressif, environ six semaines après l’instauration d’un nouveau confinement pour enrayer la propagation du Covid-19.

Le président de la République a confié à la presse régionale les détails de son plan pour sortir le pays de la crise sanitaire dans laquelle il est plongé depuis plus d’un an. Publié ce vendredi dans les éditions papier, mais dévoilé dès maintenant sur Internet, il est composé de plusieurs étapes dont la première était l’ouverture des écoles, le 26 avril dernier.

Le calendrier composé de phases d’une durée de trois semaines chacune n’est évidemment pas inflexible. Il pourrait évoluer selon la situation sanitaire.

Lundi 3 mai

Ce jour marquera la fin des attestations de déplacement et des restrictions de mouvements.

Mercredi 19 mai

Le couvre-feu sera décalé à 21 heures. Les rassemblements seront désormais limités à 10 personnes contre 6 aujourd’hui.

Le même jour, les commerces, les terrasses de bars et restaurants ainsi que les lieux culturels, dont les cinémas et les musées, rouvriront. La jauge maximale est fixée à 800 personnes à l’intérieur et 1.000 à l’air libre. Les tables de restaurants seront limitées à six personnes.

Les activités sportives (à l’intérieur comme à l’extérieur) seront de nouveau autorisées. Les événements sportifs pourront accueillir des spectateurs avec les mêmes restrictions que les événements culturels.

Mercredi 9 juin

Toujours avec une limite de six clients par table, les bars et restaurants rouvriront en intérieur. Dans le même temps, le couvre-feu passera à 23 heures et les salles de sports pourront de nouveau ouvrir leurs portes.

Les lieux de culture, les événements sportifs, les salons et les foires pourront accueillir des visiteurs sous réserve d’un pass sanitaire et dans la limite de 5.000 personnes. Il en sera également demandé un aux étrangers souhaitant entrer en France.

Le télétravail «sera assoupli, en lien avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises», a indiqué Emmanuel Macron.

Le protocole sanitaire national, qui prévoit que le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent, continuera donc de s'appliquer jusque-là. Depuis janvier s'est ajoutée la possibilité pour les salariés en télétravail à 100% de revenir un jour par semaine s'ils le souhaitent.

Mercredi 30 juin

Levée définitive du couvre-feu. Les événements avec plus de 1.000 personnes autorisés avec pass sanitaire.