Psychodon : un live dédié à la santé mentale en entreprise à suivre ce vendredi

Des décideurs de premier plan réunis pour faire cause commune. L’association Psychodon, qui vise à accompagner, soutenir et sensibiliser le plus grand nombre sur les maladies psychiques, organise ce vendredi 30 avril un grand événement digital dédié à la santé mentale en entreprise. Une initiative qui pourra être suivie en direct sur CNEWS.fr.

Comment accompagner les salariés en situation de détresse psychologique ? Comment concilier fragilité mentale et monde du travail ? Comment un employeur ou un manager peut-il favoriser le bien-être de ses équipes ?

Ce sont quelques-unes des questions auxquelles vont répondre responsables économiques et politiques, réunis pour la première fois en direct grâce à Didier Meillerand, journaliste et fondateur du Psychodon.

Olivier Véran et Laurent Pietraszewski présents

Parmi les intervenants de cette ronde virtuelle figureront notamment Stéphane Roussel, président du réseau «Les Entreprises pour la Cité (LEPC) et directeur général du groupe Vivendi, ainsi que Philippe d’Ornano, président du groupe Sisley, ou encore Jean-Pierre Haemmerlin, directeur de la fondation Décathlon.

Mais preuve que la santé mentale est un défi majeur de santé publique, le live de demain vendredi pourra aussi compter sur la présence d’Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et sur celle de Laurent Pietraszewski, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre du Travail Elisabeth Borne.

Jamais jusqu’à présent la question des maladies psychiques en entreprise n’avait été abordée de façon interministérielle et sous les regards du grand public. Le but : que chacun fasse part de son expertise pour voir, entre autres, ce qui fonctionne ou ce qui pourrait être amélioré. Formation des managers, secouristes en santé mentale, ateliers pour libérer la parole… des solutions existent encore faut-il savoir les utiliser. «Les managers ont par exemple un langage, des codes qui leur sont propres. Il faut donc les connaître pour savoir leur parler», explique Didier Meillerand.

Un sondage exclusif dévoilé

Pour démontrer que son combat est plus que jamais vital dans la crise sanitaire actuelle, et la forte attente des salariés en la matière, le Psychodon a en en outre commandé un grand sondage dont les résultats seront dévoilés ce vendredi par Luc Balleroy, directeur général de l’institut OpinionWay. A la veille de la restitution complète de cette enquête, Didier Meillerand révèle néanmoins en exclusivité pour CNEWS un chiffre éloquent, prouvant à quel point les Français considèrent avec intérêt le sujet des maladies psychiques dans la sphère professionnelle. Ainsi, 76% des salariés du privé estiment aujourd’hui que l’employeur est le garant de la santé mentale de ses collaborateurs.

Bâtir un cercle vertueux est possible

Plus globalement, aujourd’hui en France, ce sont 12 millions de personnes qui sont concernées par un ou plusieurs troubles psychiques. Un chiffre qui inclut bien sûr des centaines de milliers d’actifs. Malheureusement, «les maladies psychiques continuent encore de faire peur et restent tabou», déplore Didier Meillerand. Pourtant, si la crise sanitaire a accentué les fragilités psychiques, elle a aussi déclenché une meilleure prise de conscience des employeurs. «Pour continuer à se développer, une entreprise a besoin d’être performante et pour y arriver, elle doit prendre en compte la santé mentale de ses collaborateurs», décrypte encore le fondateur du Psychodon.

Reste que pour continuer à alerter, sensibiliser, soutenir les associations sur les territoires, le Psychodon a besoin de fonds. C’est pourquoi l’association organisera, le 12 juin prochain, une «grande soirée dédiée à la santé mentale» en direct de l’Olympia à Paris. De nombreux artistes se succèderont sur scène lors d’un grand show qui sera retransmis en direct sur les chaînes du groupe Canal+. Le même jour, le Psychodon invite par ailleurs tous ceux qui le souhaitent à rejoindre une «grande marche solidaire». A Paris, le point de ralliement se fera au départ de l’hôpital Sainte-Anne (14e) jusqu’à l’Hôtel de Ville. Sur les territoires, cette marche se fera au départ des hôpitaux psychiatriques vers les mairies. Un rassemblement citoyen pour enfin sonner l’heure de la mobilisation générale.