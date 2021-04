Un maire azuréen milite contre le port du masque sur les plages

Le premier magistrat de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) vient d’écrire au Préfet des Alpes-Maritimes afin de lui demander de réécrire son arrêté pour permettre à ses administrés de profiter du littoral mais aussi des parcs naturels sans le port du masque.

Lionnel Luca refait parler de lui ! Six mois après son bras de fer avec l’État sur la fermeture des commerces dits «non essentiels» et quatre mois après avoir déposé (sans succès) un recours judiciaire contre le couvre-feu à 18h, l’élu LR plaide désormais pour la suppression de l’obligation du port du masque chirurgical en plein air. Et plus particulièrement en bord de mer et dans les parcs forestiers.

Le maire de Villeneuve-Loubet - dont la commune compte 3,9km de littoral et deux parcs naturels - demande, dans sa lettre adressée au Préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez de « réécrire partiellement » son arrêté «afin de supprimer le port du masque dans ces endroits».

165 cas pour 100.000 habitants

Pour justifier sa demande, l’élu met en avant des arguments sanitaires mais aussi psychologiques. «Tous les experts médicaux confirment que le port du masque sur le bord de mer, sur les bords des rivières et dans les parcs naturels est parfaitement inutile, explique-t-il. Il est surtout ressenti comme coercitif, puisqu’il s’accompagne d’une possibilité de verbalisation».

Dans les Alpes Maritimes, le taux d’incidence est de 165 cas pour 100.000 habitants. Cinq personnes sont mortes du coronavirus au cours des dernières 24 heures et 68 malades sont toujours soignés en réanimation dans ce même département.