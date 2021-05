Covid : Quels sont les départements où la circulation du virus ralentit ?

Alors que la France entre ce lundi 3 mai dans la première étape du calendrier de déconfinement, qui marque notamment la fin de l’attestation de déplacement en journée, trois départements sont toujours classés en «zone rouge», tandis que d’autres, particulièrement touchés par la pandémie ces dernières semaines, affichent un taux d’incidence moins préoccupant.

C’est le cas notamment des Bouches-du-Rhône, qui sont passées sous la barre des 400 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, le seuil au-dessus duquel le gouvernement se réservera le droit de bloquer les réouvertures le 19 mai prochain, a indiqué Emmanuel Macron ce vendredi 30 avril dans la presse régionale.

A ce jour, le taux d’incidence dans le département s’élève à 379, contre 507 il y a trois semaines. Parmi les territoires où la circulation du virus ralentit, on peut également citer l'Essonne et la Seine-et-Marne, qui présentent respectivement à ce jour un taux d’incidence de 385 et 391, selon les données de Covid Tracker.

Si ces indicateurs restent élevés et au-dessus de la moyenne nationale (256 cas pour 100.000 habitants), ils sont en baisse. Pour rappel, à la mi-avril, les deux départements avaient un taux d’incidence supérieur à 500. Sur la liste des zones où le SARS-CoV-2 et ses variants circulent moins activement, figure aussi Paris.

trois territoires encore sous haute surveillance

Au 2 mai, le taux d’incidence dans la capitale s’établit à 366, en sachant qu’il avait atteint les 633 cas pour 100.000 habitants la dernière semaine de mars. Globalement, outre la Seine-Saint-Denis (440), le Val-de-Marne (431) et le Val-d'Oise (418), qui sont encore à plus de 400 cas pour 100.000 habitants, l’épidémie recule un peu partout dans l’Hexagone.

Les départements où le taux d’incidence est le plus bas, sur une semaine glissante, sont : le Gers (51), les Landes (83), le Finistère (84), et les Pyrénées-Atlantiques (97). Ce sont les seuls territoires où le taux d’incidence ne dépasse pas 100.

Parmi les départements où le virus circule le moins, on retrouve ensuite la Corse-du-Sud, (105), les Hautes-Pyrénées (109), la Charente-Maritime (120), la Charente (121), le Lot (122), les Alpes-Maritimes (134), et la Haute-Corse (137).