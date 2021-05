Déconfinement : quand les piscines municipales vont-elles rouvrir ?

C'est une date que les nageurs attendaient avec impatience. Les piscines municipales, fermées depuis septembre 2020, pourront rouvrir le 19 mai... mais seulement pour les mineurs.

Les adultes, eux, devront patienter jusqu'au 9 juin pour retrouver les bassins, a précisé le ministère des Sports à nos confrères.

Actuellement, les piscines couvertes sont fermées. Certaines ont pu déroger à la règle en accueillant des publics prioritaires, par exemple les personnes titulaires d'une dérogation médicale. Mais également les sportifs de haut niveau, les scolaires, et les mineurs pratiquant la natation en association sportive. Quant aux piscines municipales en plein air, elles sont ouvertes pour tout le monde.

Le cas des piscines posait problème au gouvernement depuis fin septembre. «Ce sont des espaces confinés où le port du masque est impossible», avait expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran pour justifier leur fermeture. «Ce sont, hélas, des lieux de contamination importants.»

En ce qui concerne les autres sports, la réglementation est plus souple. Adultes et mineurs sont pour l'instant autorisés à pratiquer un sport extérieur en individuel, comme le yoga, la course ou la marche. Le 19 mai, les activités sportives en plein air et en intérieur - sauf sports de contact - reprendront avec des protocoles adaptés. Le 9 juin, les salles de sport seront autorisées à rouvrir.