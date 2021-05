A Nice, Thierry Mariani fait campagne sur la sécurité

Thierry Mariani le candidat du Rassemblement National pour les Elections régionales des 20 et 27 juin prochains en PACA a tenu une conférence de presse dans la capitale azuréenne ce jeudi matin afin de présenter Alexandra Masson-Bettati, une avocate Niçoise qui sera tête de liste dans les Alpes-Maritimes. L’ex-ministre des Transports de Nicolas Sarkozy est notamment revenu sur l’assassinat, mercredi soir, du policier à Avignon et formulé ses propositions pour combattre la délinquance.

L'assassinat par balle d’un policier en pleine ville lors d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants a été commis à une soixantaine de kilomètres de Valréas (Vaucluse), dont Thierry Mariani a été maire pendant 16 ans. « Dans notre pays, ce genre d’actes devient malheureusement d’une tragique banalité, a-t-il réagi. Chaque jour, on déplore 85 faits d’agressions contre les forces de l’ordre en France. La rue dans laquelle ce drame s’est produit est d’ordinaire tout à fait paisible. De plus en plus d’agressions se déroulent également dans nos villages. La solution, ce n’est pas d’ajouter des policiers aux policiers. Nos forces de l’ordre font déjà un travail remarquable. Le maillon faible de la sécurité, c’est la sanction. Les peines infligées par la justice ne font plus peur. Elles sont ridicules ». Pour autant, le candidat RN ne se dit pas favorable au retour de la peine de mort. « Ni de l’écartèlement, ni de la torture d’ailleurs », s’amuse-t-il.

Plus de contrôles dans les trains et les lycées

La sécurité constitue l’axe principal de campagne de Thierry Mariani. S’il reconnait que cette thématique ne fait pas partie des prérogatives des régions, il estime cependant que ces collectivités disposent de leviers. À commencer par les lycées, dans lesquels il promet de poster des agents de sécurité. « Les faits de violences y sont de plus en plus graves », assure-t-il. Thierry Mariani souhaite également renforcer les contrôles dans les TER. « Durant le mandat de Renaud Muselier, la Région n’a embauché que 75 agents pour la sécurité dans les trains, explique-t-il. Il nous en faudrait 500. Nous proposons d'en recruter 70 chaque année».

Le candidat RN envisage également la création d’un « bouclier sécurité » pour les communes. Concrètement, à chaque fois qu’une ville ou qu’un village investirait un euro pour la vidéosurveillance ou pour l’équipement de ses policiers municipaux, la région doublerait la mise.

Thierry Mariani a également désigné son directeur de campagne l’élu Niçois Philippe Vardon, issu du monde identitaire, proche de Marine Le Pen et chef de file de l’opposition RN au sein du Conseil régional et du Conseil municipal de Nice. Ce dernier figurera en seconde position sur la liste dans les Alpes-Maritimes, derrière l’avocate niçoise Alexandra Masson-Bettati.