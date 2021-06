Une défaite dans la région Paca signerait-elle la fin des Républicains ?

Alors que le candidat Rassemblement National, Thierry Mariani fait la course en tête en région PACA, son adversaire les Républicains Renaud Muselier affirme que sa défaite pourrait signer la fin de son parti.

Renaud Muselier avait créé une crise au sein des Républicains après son annonce d’alliance avec la République en Marche. Un pari perdant selon les sondages puisque le président de la région sortant serait devancé au premier comme au second tour par Thierry Mariani.

Selon le baromètre Opinion Way / CNEWS publié ce vendredi, le candidat RN est crédité de 43 % des voix au premier tour, contre 32 % pour son principal adversaire. En cas de duel au second tour, Mariani remporterait 52 % des suffrages, et 46 % si jamais il y avait une triangulaire.

Une victoire qui pourrait dynamiter ce qu'il reste de la droite traditionnelle, comme l'affirme Renaud Muselier ce dimanche dans le JDD. «La perte de la région peut entraîner la mort de la droite», assure le président sortant.

La sécurité au coeur de la campagne

Il faut dire que le rapprochement entre LR et LREM pendant la campagne a été vécu comme une trahison par de nombreux électeurs dans la région. Si l'on ajoute à cela la présence accrue du RN, notamment sur le thème de la sécurité, l'une des principales prérogatives des Français pour cette élection, bien qu'en réalité cela ne rentre pas dans les compétences de la région.

«Un électeur sur deux trouve important que l'on se penche sur les questions de sécurité, explique Guilhem Ricavy, directeur des rédactions du groupe La Provence. Tous les candidats aux régionales ont des choses à dire là-dessus, mais c'est évident que le Rassemblement National c'est un peu son fonds de commerce.»

Selon les sondages, le parti de Marine Le Pen pourrait l'emporter dans plusieurs régions, mais tout dépendra des alliances et des retraits au second tour.