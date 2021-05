Nice va vacciner les professionnels de la restauration

À partir du 12 mai, la capitale azuréenne donnera la possibilité à toutes les personnes majeures inscrites sur sa plate-forme d’obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner, notamment les personnels qui travaillent dans les restaurants.

«La date de réouverture des terrasses, prévue le 19 mai, approche à grande vitesse, a rappelé le maire de Nice Christian Estrosi. Nous devons protéger les restaurateurs, ainsi que leurs cuisiniers, leurs serveurs et tout le personnel. Il ne faut pas qu’en raison d’un cas-contact, l’activité d’un établissement s’arrête quelques jours seulement après la réouverture. C’est pourquoi nous contactons les restaurateurs afin de leur offrir la possibilité, pour eux et pour leurs salariés, de venir se faire vacciner le plus rapidement possible (…). Pour moi, les actifs doivent impérativement passer en première ligne».

Un marathon de la vaccination pour l’Ascension

Dans son centre du Palais des Expositions, présenté par la municipalité comme le plus grand de France, prés de 3000 personnes viennent chaque jour recevoir une dose de sérum contre le Covid-19. Durant le week-end de l’Ascension, les 13, 14 et 15 mai prochains, la ville compte y vacciner 15 000 volontaires.

A Nice, où la couverture vaccinale dépasse les 40% des personnes éligibles, la plate-forme vaccincovid19.nice.fr a enregistré 200 000 inscriptions.

Dans les Alpes-Maritimes, le taux d’incidence du coronavirus est désormais de 115 cas pour 100 000 habitants tandis que la pression dans les services de réanimation des hôpitaux connaît une baisse réelle.