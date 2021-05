Week-end de l'Ascension : des routes très chargées, prévient Bison Futé

Il va falloir s'armer de patience. En dépit de conditions météo globalement maussades, les Français comptent bien profiter des allègements de restriction en journée et prendre la poudre d'escampette pour le week-end de l'Ascension. Les routes seront d'ailleurs chargées dès ce mercredi 12 mai, prévient Bison Futé.

A la veille de l'Ascension 2021, qui a donc lieu ce jeudi 13 mai, le centre national d'information routière voit en effet rouge dans le sens des départs en Ile-de-France, et orange partout ailleurs. Aucune difficulté particulière n'est en revanche prévue dans le sens des retours.

Pont de l’Ascension : vous serez nombreux à prendre la route dès ce mercredi. Préparez votre trajet et soyez prudents au volant.





Toutes les prévisions https://t.co/70MQTR3S62 pic.twitter.com/X2a1riTx50 — Sécurité routière (@RoutePlusSure) May 11, 2021

Dans Paris et sa région, il est conseillé de partir avant 10h pour éviter d'être pris au piège dans les embouteillages. Concernant les autres agglomérations du pays (Marseille, Lille, Lyon...), Bison Futé recommande de prendre la route avant midi. Pour rappel, si les déplacements entre régions sont à nouveau autorisés, le couvre-feu, lui, n'est toujours pas levé. Autrement dit, les trajets sont donc autorisés, mais uniquement entre 6h et 19h. Bison Futé a mis sur son site (disponible ICI) toutes ses prévisions détaillées.

Dimanche rouge dans le sens des retours

Les difficultés iront crescendo jeudi, la journée étant prévue pour être la pire de tout le week-end dans le sens des départs. Là encore, le trafic devrait être compliqué partout, mais plus particulièrement en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, classés rouge. Dans ce contexte, Bison Futé recommande aux automobilistes de prendre la route avant 8h ou après 13h. Les axes reliant Paris à la Normandie, la Bretagne ou la côte Atlantique devraient être les plus chargés. De la même manière, la circulation devrait être difficile entre Lyon et le Sud du pays en direction de Marseille, voire même au-delà vers l’Espagne.

Mais après un vendredi et un samedi sans difficultés particulières, ces deux journées étant classées vert sur tous les axes de l'Hexagone, Bison Futé recommencera à voir rouge, cette fois dans le sens des retours et dans tout le pays. Avec la fin du week-end, les automobilistes vont en effet devoir rentrer chez eux pour pouvoir reprendre le travail lundi. Sans surprise, la plupart des grands axes devraient être surchargés, avec une mention spéciale toutefois sur les autoroutes A6, A7, A9, A10 et A11 où la circulation sera «très difficile» annonce Bison Futé.

Pour mémoire, en 2019, dernière année avant la pandémie de Covid-19, le record de bouchons cumulés sur les routes du pays avait été battu, dans le sens des départs, à l'occasion du week-end de l'Ascension. A l'époque, ce sont près de 1.340 km de ralentissements qui avaient été enregistrés. Le précédent record datait du 24 mai 2017. Il avait également été établi pour un week-end de l'Ascension, avec 1.068 km de bouchons cumulés.