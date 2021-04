Déconfinement : la SNCF promet plus de trains en circulation au mois de mai

Au mois de mai, les déplacements des Français seront moins contraints, notamment pour se rendre d'une région à l'autre. Pour s'adapter à ces changements, la SNCF a indiqué que son plan de transports a été revu à la hausse.

Invité sur Europe 1, lundi 26 avril, Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, a assuré que «pratiquement tous les trains» circuleraient pour «les grands week-ends de mai». L'offre devrait progressivement s'accroître jusqu'à presque revenir à la normale pour les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte.

A l'heure actuelle, on compte «4 TGV sur 10» en circulation, «un Intercité sur deux et 8 TER sur 10», selon Christophe Fanichet. L'objectif est de renforcer le réseau à partir du 3 mai, afin d'avoir «8 TGV sur 10» au 7 mai, jusqu'à la quasi totalité du service par la suite. Tous ces trajets supplémentaires peuvent d'ores et déjà être réservés, y compris ceux des mois de juillet et août.

Pour l'heure, ils restent annulables sans frais jusqu'à trois jours avant le départ afin de rassurer les Français, au moment où des incertitudes demeurent quant aux étapes du déconfinement. Par ailleurs, le PDG de SNCF Voyageurs assure que des prix attractifs seront pratiqués, notamment au travers de nouvelles offres prévues pour juin.

Des mesures incitatives sans doute nécessaires pour encourager les voyageurs à reprendre le chemin des gares. Christophe Fanichet fait état de «150.000 billets de train» vendus hier : un «frémissement» qui lui laisse penser que «ça recommence tout doucement».