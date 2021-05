À Nice, le marathon vaccinal de l’Ascension est lancé

Ce jeudi matin, plusieurs centaines d’habitants de la capitale azuréenne faisaient la queue pour accéder au Palais des Expositions, transformé en vaccinodrome depuis plusieurs mois.

Il va tourner au maximum de sa capacité pendant trois jours. Présenté par la municipalité comme le plus grand centre de vaccination de France (il est possible d’y effectuer 5 000 injections par jour), le Palais des Expositions de Nice s’apprête à vivre un nouveau week-end d’effervescence.

En effet, durant le pont l’Ascension, 15 000 Niçois devraient s’y rendre pour se faire vacciner. «Je me suis inscrit lundi dernier, expliquait Raphaël, un jeune actif de 30 ans. Les terrasses des bars et restaurants doivent rouvrir mercredi prochain et je veux pouvoir en profiter avec l’esprit tranquille, sans redouter d’être contaminés alors que l’épidémie semble en passe d’être vaincue».

200 000 habitants ont déjà reçu une injection

«Je veux recommencer à voyager, justifiait de son côté David. Si on en croit le gouvernement, il faudra également bientôt un "passe sanitaire" pour assister à des concerts ou à des événements sportifs. On ne va pas à chaque fois se faire tester ou subir une prise de sang. Le plus simple pour être tranquille, c’est d’être vacciné».

Au sein de la Métropole Nice-Côte d’Azur, la barre des 200 000 habitants ayant déjà reçu au moins une injection a été franchie.

Dans le département des Alpes-Maritimes, le taux d’incidence du Covid-19 poursuit sa décru, avec 89 cas pour 100 000 habitants.