Affaire DSK : dix ans après, que devient-il ?

Il y a dix ans, Dominique Strauss-Kahn tombait. DSK, qui était alors patron du Fonds monétaire international (FMI) et favori à la présidentielle de 2012, était arrêté à l'aéroport JFK de New York le 14 mai 2011, après avoir été accusé d'agression sexuelle par une femme de chambre d'un hôtel Sofitel, Nafissatou Diallo. L'ex-ministre socialiste s'est depuis reconverti dans les affaires et installé au Maroc.

Installé au Maroc avec son épouse

Dominique Strauss-Kahn, qui vient de fêter ses 72 ans, s'est éloigné de la France depuis l'affaire du Sofitel. Il est aujourd'hui installé une grande partie de l'année au Maroc, dans un somptueux riad situé à quelques kilomètres de Marrakech, acquis en 2000 avec son ex-épouse Anne Sinclair. Il y vit avec Myriam L'Aouffir, une femme d'affaires franco-marocaine, ancienne communicante chez France 2, avec qui il s'est marié en 2017.

Une société de conseil florissante

Désormais en retrait de la vie politique, Dominique Strauss-Kahn est à la tête d'une société de conseil qu'il a créée en 2013, Parnasse International. Elle a affiché entre 2013 et 2018 près de 21 millions d'euros de bénéfices, selon une enquête de L'Obs publiée en février 2020. Une somme sur laquelle il n'a payé aucun impôt, grâce aux règles fiscales accommodantes de la zone franche de Casablanca, où l'entreprise est basée.

Unique actionnaire et employé de cette firme, l'homme d'affaires français s'est versé 5,3 millions d’euros de revenus en 2018, soit une rémunération comparable à certains des plus grands patrons du CAC 40. «A l'évidence, Dominique Strauss-Kahn n’a jamais gagné autant d’argent de sa vie», a même affirmé l'un de ses proches à L'Obs.

Des conseils aux dirigeants africains

Ses conseils, l'ancien ministre de l'Economie sous Jacques Chirac les prodigue tout particulièrement aux dirigeants africains, pour tout ce qui concerne les finances publiques, notamment les négociations avec les créanciers internationaux, parmi lesquels l'ancienne maison de DSK, le FMI.

Il est ainsi sous contrat avec Denis Sassou Nguesso, à la tête du Congo presque sans discontinuer depuis 1979, dont il aide à restructurer la dette, et avec Faure Essozimna Gnassingbé, président du Togo depuis 2005 après avoir succédé à son père, pour moderniser «la gestion des finances publiques» du pays. Selon Jeune Afrique, DSK a également approché les dirigeants du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, sans succès pour l'instant.

Un film sur sa vie en préparation

Discret ces dernières années dans la sphère médiatique, Dominique Strauss-Kahn y fera un retour cette année, qui s'annonce fracassant. En décembre dernier, quelques jours avant la diffusion sur Netflix d'un documentaire sur l'affaire du Sofitel, intitulé «Chambre 2806 : l'affaire DSK», l'ancien socialiste a annoncé la sortie «à l'automne 2021» d'un biopic sur sa vie, qui sera réalisé par le Danois Poul-Erik Heilbuth.

«Pour la première fois, j'ai accepté dans un film documentaire de revenir sur l'ensemble de mon histoire personnelle et professionnelle de la politique française aux sphères internationales», a-t-il écrit sur Twitter. S'il promet de donner sa version des faits sur l'affaire du Sofitel - qui s'est conclue par un accord financier avec Nafissatou Diallo estimé à 1,5 million de dollars (1,24 million d'euros) -, DSK entend également partager ses «inquiétudes» et ses «propositions» sur «l'avenir difficile qui nous attend». Une façon peut-être de peser de nouveau dans le débat politique, lui qui reste une voix écoutée dans les coulisses du pouvoir. Emmanuel Macron et lui se seraient ainsi vus au moins deux fois, selon l'ancien secrétaire d'Etat et député PS Jean-Marie Le Guen, strauss-kahnien de la première heure, interrogé par L'Obs.