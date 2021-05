Le président sortant Renaud Muselier dévoile sa liste

Après deux semaines de polémiques, de tergiversations, de rumeurs et rebondissements, le président sortant du conseil Régional PACA a dévoilé, ce vendredi, les noms des 135 candidats qui l’accompagneront lors du scrutin des 20 et 27 juin prochains. Renaud Muselier sera la tête de liste des Bouches-du-Rhône et le maire de Nice Christian Estrosi conduira celle des Alpes-Maritimes.

« Rassembler les meilleurs », « additionner plutôt que soustraire ». Tels ont été les deux mots d’ordres de Renaud Muselier au moment de présenter la liste « Notre région d’abord ». Sur cette dernière, 15 personnalités sont issues de la majorité présidentielle, dont quatre élus sortants MODEM et surtout sept membres de La République En Marche.

Parmi eux figurent notamment le Niçois Graig Monetti, directeur de cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal (qui ne figure pas en position éligible) ou encore l’adjointe au maire de Nice Magali Altounian et le maire de Théoule-sur-Mer Georges Botella. Quant à la Ministre en charge des personnes handicapées Sophie Cluzel (un temps candidate de la majorité présidentielle, jusqu’à son retrait définitif, jeudi dernier), elle ne fait comme prévu pas partie des colistiers de Renaud Muselier.

Comme il l’avait annoncé, le président sortant n’a fait appel à aucun ministre, ni parlementaire LREM.

« Je suis un gaulliste, un chiraquien, un sarkozyste »

Depuis l’annonce faite par le premier Ministre Jean Castex (le 2 mai dernier) d’une alliance entre le camp du président sortant et la République En Marche (alliance ensuite remise en question par le maintien de la candidature de Sophie Cluzel jusqu’à son retrait définitif), de violentes secousses ont agité Les Républicains, la famille politique de Renaud Muselier.

Le parti qui lui a finalement apporté son soutien (mais pas l’investiture) reste bien représenté sur la liste. Il en constitue même « la colonne vertébrale » puisque la moitié des candidats (hors société civile) sont issus de ses rangs. « Je suis un gaulliste, un chiraquien, un sarkozyste, a-t-il. Il y a des lignes rouges qu’on ne franchit pas, et il y a des moments historiques qui exigent le rassemblement et la concorde (…). Cette liste sera la liste des Républicains, de la droite, du centre et des démocrates », a lancé l'ancien ministre de Jacques Chirac, expliquant que « pour la première fois dans l'histoire de la région, dix tendances politiques seront représentées, de la droite aux écologistes raisonnables ».

Christian Estrosi chef de file dans les Alpes-Maritimes

Comme prévu, c’est le maire de Nice Christian Estrosi (qui a démissionné de LR le 6 mai dernier) qui a été choisi comme tête de liste départementale dans les Alpes-Maritimes. Aux côtés du fondateur de La France Audacieuse, on retrouve des conseillers régionaux élus avec lui en 2015 comme le chef des élus de la majorité régionale Pierre-Paul Leonelli (LR) ou encore les niçoises Jennifer Salles-Barbosa (Les Centristes) et Agnès Rampal (La France Audacieuse). Des maires de communes azuréennes, comme Roger Roux (Beaulieu-sur-Mer, LR), Richard Galy (Mougins, LR) ou Jean-Pierre Vassalo (Tende, divers droite). On trouve également des nouveaux visages notamment Véronique Borré (directrice adjointe du cabinet de Christian Estrosi à la mairie de Nice, La France Audacieuse) ou encore Abdelhakin Madi (le jeune fondateur de l’association « Partage ton Talent » qui anime le quartier des Moulins, à Nice Ouest, LR).

Le Rassemblement National en tête, selon deux sondages

Selon deux sondages réalisés cette semaine, Thierry Mariani est le mieux placé pour remporter les élections régionales en PACA. L’étude réalisée par IFOP Fiducial pour LCI publiée mercredi crédite le candidat du RN de 38% d’intention de vote au premier tour contre 34% pour Renaud Muselier.

Dans tous les cas de figure, l’ancien ministre des transports de Nicolas Sarkozy est donné vainqueur.