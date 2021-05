Sanofi : Ce que l'on sait du vaccin français

Bientôt un vaccin français ? Le laboratoire Sanofi a publié ce 17 mai les résultats très encourageants de son candidat-vaccin contre le Covid-19, qui pourrait être commercialisé d'ici à la fin de l'année.

Le produit a déclenché la production d'anticorps dans 95% à 100% des cas pour toutes les tranches d'âge confondues (18 à 95 ans). Il passe maintenant à la phase 3 de son test, qui doit mesurer son efficacité sur les variants sud-africain et de Wuhan. Cette dernière phase avant la possible commercialisation devrait débuter dans les prochaines semaines. 35.000 personnes recrutées à travers un large panel de pays y participeront.

Le vaccin de Sanofi s'inocule en deux doses. Mais chez ceux ayant déjà été infectés par le Covid-19, une seule dose a généré la production d'anticorps, «ce qui souligne le solide intérêt potentiel que représente son développement pour la vaccination de rappel», assure le laboratoire.

Une belle découverte pour Sanofi, qui travaille en partenariat avec le groupe GlaxoSmithKline (GSK) et la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) sur ce projet. Contrairement à Pfizer et à Moderna, les scientifiques de la firme française n'ont pas misé sur l'ARN-messager, mais sur le vaccin à adjuvant à base de protéine recombinante. Il s'agit de la technique classique utilisée pour les vaccins, comme pour celui de la grippe saisonnière.

S'il vient à être commercialisé, le vaccin de Sanofi devra être conservé dans un réfrigérateur classique et non dans un super congélateur. «C'est un peu plus facile d'utilisation», promet Olivier Bogillot, président de Sanofi France, sur Europe1. «Il n'y a pas forcément besoin de vaccinodromes pour ce type de vaccin, vous pouvez vous faire vacciner chez votre pharmacien ou votre médecin.»

Le vaccin de Sanofi semble enfin être sur la bonne voie, après un premier test sur l'homme en décembre 2020 qui n'avait pas conclu à une réponse immunitaire suffisante. En parallèle, le laboratoire développe un second candidat-vaccin, cette fois ci avec la firme américaine Translate Bio. Ce deuxième produit est basé sur l'ARN-messager et ne sera pas prêt avant 2022.