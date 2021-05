Vaccination : ce lundi, toutes les professions prioritaires éligibles sans limite d'âge

Encore un coup d'accélérateur sur la campagne vaccinale en cours. Conformément à ce qu'avait annoncé le Premier ministre Jean Castex jeudi dernier, à compter de ce lundi 24 mai tous les adultes qui exercent des professions dites «prioritaires» peuvent se faire vacciner contre le coronavirus, sans limite d'âge.

Dans les faits, les réservations ont été ouvertes dès le lendemain de l'annonce de Jean Castex.

En effet, toutes les personnes éligibles ont pu commencer à prendre rendez-vous dans un centre de vaccination anti-Covid sur santé.fr et les sites de réservation en ligne.

Pour mémoire, jusqu’à présent, seules les personnes âgées entre 55 et 59 ans et très exposées au coronavirus à cause de leur métier (soignants notamment) avaient accès à un créneau.

Profs, policiers... prioritaires à la vaccination quel que soit leur âge

Ces professions prioritaires recouvrent une palette de métiers très large comme ceux en rapport avec l’éducation - à l'instar des enseignants - mais aussi les «agents au contact des élèves» (Atsem, etc.), les professionnels de la petite enfance ou les assistants familiaux.

On y trouve également les forces de l'ordre et personnels assimilés comme les policiers, gendarmes, agents de sécurité, militaires ou douaniers.

Bref, autant de corps de métiers au contact de la population. Et suivant la même idée, ce sont aussi plusieurs autres professions en lien avec le public qui peuvent, dès ce lundi, avoir un accès facilité au vaccin.

C'est le cas, notamment, des conducteurs de bus, facteurs, livreurs, chauffeurs routiers, conducteurs de taxi, contrôleurs de transports publics, sans oublier les agents de nettoyage qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le virus.

A cette liste, déjà longue, vient également s'ajouter les travailleurs du secteur de l’alimentation comme les caissières, personnels d'hôtels, cafés et restaurants ou salariés des abattoirs, ces structures ayant défrayé la chronique au début de la pandémie pour avoir concentré un grand nombre de foyers épidémiques.

Enfin, les buralistes, professionnels des services funéraires, salariés de l’événementiel ou des salles de sport sont eux aussi concernés. La liste de l’ensemble des professions prioritaires est à retrouver sur le site du ministère de la Santé (disponible ICI). Au total, ces professions représentent 7 millions de personnes supplémentaires qui dès ce lundi peuvent se faire vacciner.

Cette étape en précède une autre qui sera beaucoup plus suivie et commentée. En effet, le gouvernement a également décidé d'ouvrir la vaccination à toutes les personnes de plus de 18 ans dès le 31 mai, au lieu du 15 juin.

Il compte, pour cela, sur l'arrivée de 32 millions de nouvelles doses de vaccin d'ici à la fin du mois de juin.