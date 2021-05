Euro 2021 : la chanson du niçois Kaotic 747 va-t-elle remplacer celle de Youssoupha ?

L’artiste a diffusé mercredi soir, sur sa chaine Youtube, « Allons enfants de la Patrie », le morceau qu’il a composé pour accompagner l’Équipe de France du 11 juin au 11 juillet lors de l’Euro 2021. Des voix s’élèvent au sein de la classe politique pour que sa chanson remplace celle de Youssoupha dont les écrits sont au cœur d’une polémique depuis quelques jours.

Le rappeur Niçois issu du quartier populaire de l'Ariane vient d’interpeller via les réseaux sociaux Noël le Graët, le patron de la Fédération Française de Football afin d’attirer son attention sur sa chanson qui fait déjà le buzz. « Monsieur le président, je m’appelle Karim et je rêve de faire danser ma France, écrit l'artiste issu de la DASS et père de deux enfants. Je tenais à vous faire découvrir mon hymne pour l’euro 2021. Tous sous le même drapeau. Je reste à votre entière disposition ».

Dans une interview au Parisien, le patron du foot français affirme que « Écris mon nom en Bleu, crie mon nom en Bleu », la chanson de Youssoupha au cœur d’une polémique depuis quelques jours, « n’est pas l’hymne des bleus », ajoutant « nous n’aurions pas dû le faire ».

Noël Le Graët embarrassé

Comme de nombreux responsables politiques, Noël Le Graët est embarrassé par certains textes à caractère injurieux écrits et chantés par Youssoupha notamment à l’encontre de la présidente du RN Marine Le Pen et du journaliste Éric Zemmour.

À l’inverse de ceux du rappeur Niçois « Kao » qui véhiculent depuis plusieurs années un message positif et rassembleur, d'amour et de respect. « Nous cultivons l’espoir et le vivre ensemble, les problèmes on y fait face, de janvier à décembre », peut-on notamment entendre dans sa dernière chanson dont le refrain reprend une partie des paroles de La Marseillaise.

Des députés soutiennent « Kao »

Pour porter son initiative, Kaotik 747 comptent plusieurs soutiens d'élus à l’instar des députés azuréens LR Éric Ciotti et Marine Brenier. Le premier nommé estime que la chanson de Youssoupha « n’a plus sa place sur les réseaux sociaux de la FFF ». La seconde a écrit à Noël Le Graët pour lui demander de considérer la requête de l’artiste niçois. « Contrairement à Youssoupha, Kaotik 747 a confié vouloir réunir toute la France sous un même drapeau, ce drapeau tricolore qu’il affectionne tant », assure-t-elle.