Objets perdus dans les voitures Uber : voici la ville désignée la plus «tête en l'air»

Et la ville la plus étourdie de France est... Uber a dévoilé le classement des communes hexagonales dans lesquelles le plus d'objets ont été perdus dans les véhicules de l'entreprise en 2020.

Pour ce cinquième classement annuel, révélé le 18 mai dernier et basé sur le nombre de réclamations d'objets oubliés formulées par des passagers et le nombre de courses réalisées dans chaque ville, un nouveau leader se hisse en tête du classement. Il s'agit de Nantes (Loire-Atlantique), deuxième l'an dernier.

Toulouse (Haute-Garonne), sixième en 2020, passe deuxième cette année, devant Montpellier (Hérault), qui perd son statut de ville la plus «tête en l'air», acquis l'année dernière.

Le téléphone, objet le plus souvent oublié

Le top 10 est complété par Bordeaux (Gironde), Lille (Nord), Nice (Alpes-Maritimes), Lyon (Rhône), Marseille (Bouches-du-Rhône), Strasbourg (Bas-Rhin) et Reims (Marne). A noter que Paris ne figure pas dans les dix premières villes de ce classement. Les Parisiens se sont avérés beaucoup moins étourdis en 2020 que l'année précédente, passant de la septième à la onzième place.

Uber a également révélé le classement des effets personnels les plus souvent oubliés dans ses voitures. Sans surprise, les objets du quotidien trustent les premières places : on retrouve sur le podium les téléphones, portefeuilles et clés, devant les valises, lunettes et écouteurs. Parmi les objets les plus insolites retrouvés, la firme américaine cite une cravache, une table de chevet, une alliance ou encore un sac de courses rempli de fromages.