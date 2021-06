Régionales en Île-de-France : les 3 mesures phares de Julien Bayou (EELV)

Secrétaire national adjoint d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), Julien Bayou est surtout candidat aux élections régionales en Ile-de-France, en tant que tête de la liste «Ecologie Evidemment». A une semaine du premier tour des élections, il nous dévoile ses 3 mesures phares.

L'enjeu selon Julien Bayou ? «Que toutes les personnes qui ont voté "écolo" aux élections européennes, revotent "écolo" aux régionales». Pour lui, la frontière est en effet si ténue entre la politique européenne et régionale que, s'il est élu, les Ecologistes pourraient alors «porter un projet cohérent» en phase avec «la Convention citoyenne pour le climat» et jouir ainsi d'un «vrai levier d'actions».

Pour cela, le secrétaire national adjoint d'Europe Ecologie Les Verts a fondé son programme sur trois mesures phares : la mise en place d'un Green New Deal régional, le renforcement de l'offre de transports en commun en Ile-de-France et plus particulièrement en grande couronne, et enfin, la garantie d'une alimentation saine et locale pour les Franciliens.

Le «Green New Deal»

Pour Julien Bayou, le Green New Deal est avant tout un «enjeu d'investissement». Concrètement, l'écologiste prévoit de créer jusqu'à «200.000 emplois» dans la région, en investissant dans certains domaines clés, tels que les énergies renouvelables, les transports, les petits commerces, le vélo mais aussi l'agroécologie.

«C'est un cercle vertueux très très concret», explique-t-il, déterminé à prouver qu'il est plus astucieux par exemple d'investir dans le réemploi des déchets plutôt que dans leur enfouissement. De fait, cela créerait «30 fois plus d'emplois» selon lui, sans parler des répercussions sur le climat et sur la santé des Franciliens.

Pour le financer, il entend faire des économies, notamment en mettant fin aux «subventions aux entreprises qui polluent, licencient, délocalisent ou ne respectent pas l'égalité femmes-hommes». L'idée est d'arrêter «de dépenser de l'argent public pour une grosse entreprise qui n'en a pas besoin» au profit de «10, 20, 30 PME [petites et moyennes entreprises, ndlr]».

Le renforcement de l'offre de transports

Pour le candidat écologiste, le réseau de transports doit être renforcé en Ile-de-France, en termes de «fiabilité», «fréquence», «confort» et «sécurité». A ce sujet, il pointe notamment les défaillances sur les RER B, C et D et envisage d'étendre un certain nombre de lignes de tramways vers la grande couronne, qui ne doit «plus être condamnée à la voiture».

«Chaque Francilien doit avoir accès à un transport en commun à 15 minutes de chez soi», explique Julien Bayou dans son programme. Et pour cela, la Région doit, selon lui, investir dans l'extension et le renforcement de l'offre, mais aussi dans «la cadencement» des horaires des bus, afin que ceux-ci proposent «des horaires réguliers».

«L'aspect vélo», qu'il juge «fondamental», prend également une place toute particulière dans son programme. Il ambitionne d'ailleurs de rendre les zones urbaines 100 % cyclables, avec 1.700 km de voies sécurisées d'ici à 2027 et de rendre accessibles l'ensemble des gares de la région, afin qu'elles soient dotées de places de stationnement sécurisées notamment pour aider à la multimodalité. Il souhaite d'ailleurs «offrir un vélo à chaque lycéen». «Un investissement utile» selon lui, qui sera accompagné d'une «formation qui va avec».

Enfin, Julien Bayou propose de créer une application unique, qui regrouperait l'ensemble des services de mobilité – publics ou privés – disponibles sur le territoire francilien : des transports en commun jusqu'au Cityscoot, en passant par le Vélib'. «La technique est mûre et les opérateurs sont partants», assure-t-il, persuadé que cela permettra «de faciliter la vie des Franciliens».

La garantie d'une alimentation saine

En pleine crise sanitaire, le candidat EELV assure qu'une bonne alimentation est essentielle, notamment afin «de muscler son système immunitaire» face à un virus qui a durement touché les personnes déjà fragilisées et souffrant de comorbidités. Pour lui, trop de gens consomment «trop de viande ou de mauvaise qualité et pas assez de légumes».

Un constat face auquel Julien Bayou veut se battre, en développant les terres agricoles en Ile-de-France. Concrètement, il entend donc «soutenir les agriculteurs», en «protégeant les terres agricoles», en «formant et aidant à la reprise des terres». Il veut aussi proposer «un carnet de commandes pérenne» aux agriculteurs franciliens «qui pourraient prendre toutes les commandes pour les écoles aux alentours». Ils seraient alors assurés d'avoir un revenu toute l'année.

Et ce, dans le but de favoriser l'accès à une alimentation saine, locale et bio. «La région est très en retard. On a progressé en bio, mais on va moins vite que d'autres régions», explique Julien Bayou, qui souhaite également proposer «un choix végétarien quotidien dans les cantines des lycées franciliens». Une proposition qui permet, selon lui, d'offrir un «vrai bon repas équlibré» et de «lutter contre le gaspillage alimentaire».