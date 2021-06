Régionales : Une candidate RN dans la Loire sanctionnée après avoir diffusé des tweets antisémites

Juliette Planche, candidate du Rassemblement National (RN) aux régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, s'est vue sanctionnée par son parti pour avoir relayé des tweets antisémites. Elle a désormais interdiction de participer à la campagne électorale.

Mais Juliette Planche figure toujours sur la liste du RN en sixième position, puisqu'il est impossible de la remplacer à une semaine du premier tour. Elle se présente également aux élections départementales à Saint-Etienne (Loire).

La suspension de campagne de Juliette Planche a été décidée après les révélations de Médiapart, ce 11 juin. Captures d'écran à l'appui, le site a montré que cette royaliste diffusait sur Twitter les propos complotistes et antisémites d'Yvan Benedetti, militant d'ultradroite. Elle avait par exemple retweeté : «Si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, il faut éradiquer l'impudence juive.» Le compte Twitter de Juliette Planche est aujourd'hui fermé.

Des propos «pas acceptables»

Andréa Kotarac, tête de liste du RN en Auvergne-Rhône-Alpes, dit avoir saisi la commission de discipline du parti aussitôt après avoir été prévenu. Etant «petit-fils de résistant», il a affirmé que les tweets diffusés par Juliette Planche n'étaient «pas acceptables» et n'étaient pas «en rapport avec ses valeurs», «ni avec celles de Marine Le Pen». La commission du RN a adressé une «convocation à l'intéressée», a-t-il ajouté.

Au-delà de son antisémitisme, Juliette Planche s'en prenait aussi aux francs-maçons, aux «mecs castrés et maniérés qui pullulent depuis les années 2000» et aux «femmes revanchardes et sans sensualité qui n'aiment pas les hommes blancs», indique Médiapart.

Andréa Kotarac et ses colistiers réunissent 22% des intentions de vote au premier tour des élections régionales ce 20 juin, selon un nouveau sondage OpinionWay publié par CNEWS ce lundi. Le RN est donc en deuxième position derrière Laurent Wauquiez, tête de liste des Républicains et de l'UDI (35% des intentions de vote).