Revenus : voici le salaire moyen en France, selon les dernières données officielles

Combien gagnez-vous par rapport à la moyenne des Français ? Selon les derniers chiffres officiels de l'Insee, datant de 2022, les salariés du secteur privé gagnent en moyenne 2.630 euros net par mois en équivalent temps plein (EQTP).

Comment estimer la valeur de son salaire ? Pour répondre à cette question, deux indicateurs sont adéquats pour se comparer à l'ensemble des Français : le salaire moyen et le salaire médian. Le salaire moyen correspond à la somme des salaires de l'ensemble des salariés divisée par le nombre de salariés, tandis que le salaire médian correspond à la rémunération située au centre de l'échelle des revenus telle que 50% de la population perçoit un salaire supérieur, et 50% un salaire inférieur.

En 2022, selon les dernières données de l'Insee disponibles, les salariés du secteur privé gagnaient en moyenne 2.630 euros net par mois en équivalent temps plein (c’est-à-dire pour un volume de travail correspondant à un temps complet). Le salaire diffère toutefois selon les catégories socioprofessionnelles : 4.490 euros net mensuels en moyenne pour les cadres, contre 1.880 euros pour les employés et 1.940 euros pour les ouvriers.

Dans la fonction publique, les salariés gagnaient en moyenne 2.430 euros net par mois en équivalent temps plein. Cette moyenne recouvre des disparités selon le statut et la catégorie hiérarchique des agents. Le salaire net moyen des fonctionnaires s’élevait à 2.500 euros et celui des autres agents de la fonction publique (hors personnels médicaux) à 1.990 euros.

+0,5% par an en moyenne

Toujours selon l’Insee, entre 1996 et 2022, le salaire net moyen en équivalent temps plein des salariés du secteur privé a augmenté de 14,1%, en euros constants (c’est-à-dire corrigé de l’inflation), soit +0,5% par an en moyenne. Dans le détail, le salaire des ouvriers a progressé de 16,3% sur cette période, soit plus rapidement que celui des autres catégories socioprofessionnelles (+11,2% pour les employés, +3,4% pour les cadres et +2,4% pour les professions intermédiaires).

Sur une période plus récente, entre la crise économique de 2008-2009 et 2021, le salaire net en équivalent temps plein a augmenté en moyenne de 5,8% en euros constants dans le privé, soit une hausse également équivalente à 0,5% en moyenne par an. Sur la même période, il a augmenté de 1,6% dans la fonction publique, soit «seulement» +0,1% en moyenne par an.

Le salaire médian plus représentatif

Pour mieux se rendre compte de la répartition des salaires en France, un autre indicateur est plus révélateur : le salaire médian. En 2021, il s'élevait à 2.010 euros net par mois en équivalent temps plein, ce qui signifie que la moitié des Français gagnait moins et l'autre moitié gagnait plus.

Inférieur de 20% par rapport au salaire moyen, il «traduit une plus forte concentration des salaires dans le bas de la distribution», explique l'Insee. Dans le détail, en bas de la pyramide des salaires, un salarié sur dix gagnait moins de 1.370 euros net, alors que le Smic mensuel net était de 1.258 euros fin 2021. À l’autre extrémité de la distribution, un salarié sur dix percevait plus de 4.010 euros. Quant aux «super-riches», les 1% des Français les mieux payés, leur salaire atteignait plus de 9.600 euros net, soit environ huit fois le Smic.

Le ratio interdécile, qui correspond au rapport entre les salaires les plus élevés et les plus bas, soit une mesure de la dispersion des salaires, est donc de 2,9. Dans la fonction publique, le salaire net médian en équivalent temps plein était de 2.180 euros par mois en 2021. L’éventail des salaires y est globalement plus resserré que dans le privé : le 9e décile (3.520 euros) est 2,3 fois plus élevé que le 1er décile (1.510 euros).

Les inégalités hommes-femmes se réduisent

Concernant les inégalités entre les femmes et les hommes, dans le secteur privé, les femmes salariées gagnent en moyenne 15,9% de moins que les hommes en équivalent temps plein, c’est-à-dire pour un même volume de travail (chiffres de 2020). À cet écart de salaire s’ajoutent des inégalités de volume de travail, les femmes étant plus souvent à temps partiel et moins souvent en emploi dans l’année que les hommes.

Le concept de revenu salarial, ensemble des rémunérations effectivement perçues par le salarié quel que soit son volume de travail dans l'année, tient compte de ces deux sources d’écart : dans le secteur privé, les femmes perçoivent donc en moyenne un revenu salarial inférieur de 24,5% à celui des hommes, soit un écart de 9,2 points inférieur à celui observé en 1995 (33,7%).

Ces inégalités sont moins élevées dans la fonction publique : l’écart de salaire en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes y est de 13,1% et celui de revenu salarial de 16,5%. Toutefois, ces inégalités se contractent moins vite : l’écart de revenu salarial s'est réduit de 2,2 point entre 1995 et 2020.