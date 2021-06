Paris : grande opération de nettoyage des canaux ce week-end

Une grande collecte des déchets est organisée ce samedi 19 juin, de 13h à 18h, le long des canaux, depuis le canal Saint-Martin (10e) jusqu’au canal Saint-Denis (93), en passant par le canal de l'Ourcq (19e).

Cet événement, organisé par les municipalités de Paris, d’Aubervilliers et de Saint-Denis, vise à sensibiliser la population à la faune et à la flore présentes aux abords des canaux du nord-est parisien et à les nettoyer par la même occasion.

Au total, dix «points de collecte» seront accessibles à tous, où des pinces, gants et sacs seront distribués à ceux qui souhaitent ramasser les déchets. Des points de dépôt avec une pesée des ordures seront également installés tout au long du parcours.

Ménage ton canal ! Jardin Villemin



Du 10e arrdt jusqu'aux berges de la Seine à St-Denis,rendez-vous pour célébrer le bicentenaire de la création des Canaux et en prendre soin ensemble pour mieux en profiter. @OceanAsCommon @EYParis @aremacs @SurfriderParis #Zerodechet pic.twitter.com/AATQuYlMri — Kanalien Association (@KanalienAsso) June 17, 2021

#Ménagetoncanal, J-7 ! Retrouvons-nous le 19 juin pour participer à une grande collecte de #déchets, à des animations nautiques et culturelles, mais aussi rencontrer celles et ceux qui nettoient le canal, ses berges et protègent notre environnement

https://t.co/se0mn7hQAC pic.twitter.com/9gZ3nR2Wk4 — Colombe Brossel (@cbrossel) June 12, 2021

En parallèle, des animations seront proposées, avec notamment des balades pour découvrir les herbiers typiques du bitume parisien, au jardin Villemin (10e) avec Enlarge Your Paris, mais aussi des démonstrations d’engins de nettoyage quai de Jemmapes (10e) ou encore des animations musicales dans le square du Pont-de-Crimée (19e).

Enfin, il sera possible de découvrir le bateau nettoyeur L’Acoupa, qui fera trois démonstrations – à 14h30 Pont de Crimée (19e), à 15h45 à la Darse du Millénaire d'Aubervilliers (93) et à 17h au square Pierre de Geyter à Saint-Denis (93) –, tout comme le bateau Mobula 8 de Sea Cleaners spécialisé dans la collecte de déchets plastiques en mer, qui sera amarré au niveau de la passerelle du bassin de la Villette et qui embarquera tous ceux qui le souhaitent.

Une zone de baignade au canal Saint-Martin

Et clou du spectacle, une zone de baignade sera aménagée dans le canal Saint-Martin (10e), devant le jardin Villemin, dans une ligne d'eau surveillée de 50 mètres. Mais attention, pour y accéder, il faudra préalablement s'inscrire via ce formulaire.

Pour la maire du 10e, Alexandra Cordebard, il est intéressant de montrer «comment on peut utiliser les points d'eau dans la ville», plus particulièrement «par ces temps de chaleur». Mais pour elle, ce n'est pas «l'essentiel du propos de la journée».

Pour elle, il s'agit surtout de créer une émulation collective, avec agents de la Ville, les collectivités mais aussi avec les habitants, dans une démarche «zéro déchet». Et de rappeler : «un mégot jeté dans le canal à Paris finit dans la mer».