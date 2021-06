Une proposition de loi déposée pour instaurer un délit d'entrave à l'allaitement

Afin de garantir le droit à l'allaitement en public, et surtout interdire aux autres de l'empêcher, une proposition de loi a été déposé devant l’Assemblée nationale par la députée Fiona Lazaar (ex-LREM).

L’idée intervient quelques temps après l’agression d’une mère de famille à Bordeaux, qui avait été giflée par une dame pour avoir donné le sein à son fils dans une file d’attente. D’autres faits à l’encontre de mamans en train d’allaiter ont également été rapportés. «Nous arrivons à des situations inadmissibles, alors qu’un bébé qui pleure et a besoin de manger doit pouvoir être nourri, quel que soit l’endroit où il se trouve», a expliqué la députée à Capital. «Or, lorsqu’elles le font, on demande parfois à ces femmes de s’en aller. Cela traduit un malaise d’une partie de la société vis à vis de l’allaitement, et par conséquent un malaise des femmes».

Sa proposition de loi se compose ainsi de deux articles. Le premier doit permettre la création d’un délit punissable de 1.500 euros d’amende pour quiconque interdirait ou tenterait d’interdire à une femme de donner le sein dans l’espace public ou dans un établissement public.

Le second doit inscrire dans la loi que l'allaitement en public n’est pas constitutif d’une forme d’exhibition sexuelle. Un reproche régulièrement adressé par les personnes s’en plaignant.

Un vide juridique

La députée a été accompagnée dans son combat par une collègue de l’Assemblée nationale, Bérengère Poletti (Les Républicains), qui a elle aussi déposé une proposition de loi sur le sujet. La sienne demande à sanctionner les personnes ou les établissements interdisant à une femme d’allaiter.

Les deux députées cherchent à combler un vide juridique. En effet, à ce jour, aucune loi interdit ou autorise l’allaitement en public.