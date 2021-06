Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez (LR) en tête au premier tour

Pas de tremblement de terre en Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez (Les Républicains) arrive, comme prévu, largement en tête au premier tour des élections régionales avec 45% des voix d'après les estimations d'OpinionWay pour CNEWS.

Les surprises se situent en revanche chez les rivaux du président sortant. Présenté comme le principal opposant à Laurent Wauquiez, Andréa Kotorac (RN) ne récolte que 12% des voix et se place en troisième position. La deuxième place est chipée par Fabienne Grebert (EELV) avec 14% des voix.

Deux autres candidats pourraient réussir à se qualifier pour le second tour. Najat Vallaud-Belkacem (PS) et Bruno Bonnell pour la majorité présidentielle sont crédités de justesse des 10% nécessaires. Reste à savoir si des alliances verront le jour cette semaine, bien qu'aucune ne semble pouvoir empêcher Laurent Wauquiez de remporter un nouveau mandat à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Quatre candidats n'auront pas réussi à se qualifier pour la suite de la course. Cécile Cukierman (LFI), Chantal Gomez (LO), Shella Gill (Union essentielle) et Farid Omeir (Agir pour ne plus subir) récoltent respectivement 5%, 2%, 1% et 1% des voix.

