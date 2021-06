Intempéries : une personne portée disparue à Beauvais après un orage dévastateur

Des pluies diluviennes se sont abattues sur Beauvais dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 juin. Pendant l'orage, une personne a été aperçue alors qu'elle tombait dans le Thérain, un affluent de l'Oise. Les secours et équipes de recherche ont été mobilisés et Gérald Darmanin s'est rendu sur place.

L'alerte a été donnée par une personne témoin de la scène. Les plongeurs, maîtres-chien et drones équipés de caméras thermiques ont été déployés dans l'espoir de retrouver la victime, pour l'instant en vain. Interrogé par CNEWS, le premier adjoint à la mairie de Beauvais, Franck Pia, précise que le porté disparu est un «jeune garçon» dont on ignore l'identité car «les familles ne se sont pas manifestées».

Je me rendrai sur place aujourd’hui. https://t.co/OGrIAhytON — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 22, 2021

Auprès de France Bleu, le colonel Jean-Luc Désira, chef d'état-major du Sdis 60, a décrit des conditions «apocalyptiques» hier soir à Beauvais, expliquant que «l'eau a soulevé les chaussées», déplacé des véhicules et noyé des centaines de caves et parkings.

L'hôpital a lui aussi été inondé, obligeant à garder les blocs opératoires fermés ce mardi. Le service des urgences a pu rouvrir ce matin, de même que les salles d'accouchement et de césarienne, mais les actes chirurgicaux sont transférés vers le CHU d'Amiens ou d'autres établissements du secteur.

L'orage a frappé Beauvais entre 22h et 23h, lundi 21 juin. Dans son dernier point sur la situation, rendu public à 2h du matin ce mardi, la préfecture de l'Oise indique qu'entre 35 et 60 mm de pluie sont tombés localement. Une cellule de crise a été mise en place afin de coordonner l'action des secours et le document fait état de «près de 600 interventions» engagées par les équipes, «dont 412 à Beauvais».

Sur Twitter la maire de la ville, Caroline Cayeux, a sollicité l'aide de l'Etat pour faire face ces «intempéries d'une ampleur exceptionnelle». Outre la venue du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce jour, l'édile a également évoqué un échange avec «le cabinet du Premier ministre». Confiante, elle estime que «la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle devrait être octroyée».