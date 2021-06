Violences conjugales : le 3919 désormais joignable 7j/7 et 24H/24

A compter de ce lundi 28 juin, le 3919, la plate-forme téléphonique d’écoute, d’information et d’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, sera joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en vertu d’une nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs signée le mardi 22 juin entre l'Etat et la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF).

«Dès la fin du mois de juin 2021, le 3919 sera accessible 24h/24 du lundi au vendredi et de 9H00 à 18H00 le week-end. Avant la fin du mois d'août 2021, ses plages horaires seront totalement étendues : 24h/24 et 7j/7», peut-on lire dans un communiqué publié par le ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes.

Cette extension des horaires d'ouverture concrétise l’engagement pris par le Gouvernement lors du «Grenelle» des violences conjugales, organisé fin 2019.

Elle doit bénéficier aux femmes vivant dans l’Hexagone et dans les départements et territoires d’outre-mer où, jusqu'à présent, le décalage horaire limitait l'accessibilité de cette ligne, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap. En effet, la plate-forme est désormais accessible aux femmes sourdes ou ayant des troubles du langage.

«l’urgence n’attend pas»

«Il s’agit d’une avancée majeure et qui répond à des attentes fortes, exprimées de longue date, parce que l’urgence n’attend pas et que les cris d’alarme ne peuvent se heurter à un enjeu d’horaires d’ouverture classiques ou d’accessibilité au handicap», a déclaré Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances.

«Cette évolution du fonctionnement du 3919 et l’engagement de la FNSF à s’assurer de la qualité de la réponse, a-t-elle ajouté, permettront de mieux détecter et protéger les victimes.»

#GrenelleViolencesConjugales | L'urgence n'attend pas.





Parce que les cris d'alarme ne peuvent se heurter à des obstacles d'horaires d'ouverture ou d'accessibilité au handicap, je me réjouis que le 3919 soit accessible 24h/24 et 7j/7 dès fin août prochain. #NeRienLaisserPasser pic.twitter.com/Zuv6NkgUuu — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) May 25, 2021

Françoise Brié, directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF), association qui a porté ce dispositif d’écoute anonyme, a de son côté souligné que «pour toutes les femmes victimes de violences sexistes, l’ouverture de la ligne d’écoute nationale 24h/24 est essentielle».

«La signature d’une convention pluriannuelle permet à la FNSF de se projeter positivement pour les années à venir. Grâce à l’écoute professionnelle apportée par une équipe du 3919 renforcée et les 73 associations du réseau Solidarité Femmes et l’ensemble de ses partenaires, les femmes victimes et leurs enfants seront encore mieux soutenus et accompagnés.»

En décembre dernier, le gouvernement avait provoqué une polémique en lançant un appel d'offres pour désigner l'opérateur devant gérer à l'avenir le 3919. Face aux vives protestations de la FNSF - qui dénonçait le risque d'être évincée d'un dispositif qu'elle a pourtant créé en 1992 - et d'autres associations féministes, l'exécutif y avait finalement renoncé mi-janvier.