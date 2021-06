Harcèlement à la plage : plus d'une femme sur trois en a déjà été victime

Il n’y a pas que dans la rue que le harcèlement se manifeste. Selon un récent sondage, plus d’une femme sur trois âgée de 25 à 34 ans a déjà été victime de harcèlement à la plage.

En effet, selon une enquête réalisée par Yougov pour l’application de rencontres américaine Bumble, 35% d’entre elles disent avoir été harcelées dans ces conditions. Chez les femmes âgées de 18 à 24 ans, ce chiffre s’élève même à 46%.

bruits inappropriés, remarques, insultes…

Pour 66% des personnes interrogées, ce harcèlement se manifeste par de la drague «lourde», pour un peu plus de trois femmes sur dix par des remarques déplacées sur leur apparence physique, ou bien par des bruits inappropriés, et pour environ 12% des sondées par des insultes.

A la suite de ces remarques et autres sifflements, plus de la moitié des femmes (53%) affirment se sentir mal à l’aise, plus de quatre sur dix (45%) en colère, un sentiment particulièrement fort chez les 18-34 ans, et plus de trois sur dix sont embarrassées.

55% hésitent à y aller seules

De peur d'être confrontées à des harceleurs, la plupart d'entre elles réfléchissent ainsi à deux fois avant d'aller seules à la plage, révèle encore cette étude menée auprès de 1.000 personnes représentatives de la population nationale française.

Plus précisément, 55% des femmes qui ont déjà subi du harcèlement ou en ont été témoins, hésitent à s’y rendre si elles ne sont pas accompagnées.