Des médecins signent une tribune pour rendre la vaccination des soignants obligatoire

Près de cent médecins, dont de nombreux chefs de services, ont signé une tribune dans le Journal du dimanche ce 4 juillet. Ils réclament une vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour tous les soignants.

Alors que le variant Delta gagne du terrain au fil des jours, les médecins ne veulent plus perdre de temps et cherchent des solutions qui pourraient apaiser cette situation de crise sanitaire. Ils sont donc 96 à s’être accordés sur l’importance de la vaccination du personnel soignant.

Parmi eux, on retrouve plusieurs noms révélés notamment depuis l’apparition du Covid-19, comme les infectiologues Karine Lacombe et Gilles Pialoux, le réanimateur Bruno Mégarbane, l’ex-directeur de Santé publique France François Bourdillon, l’ancien président des doyens des facs de médecine Jean Sibilia ou encore la diabétologue Anne Gervais.

Pour eux, stopper le virus commence par une action auprès du corps médical qu’ils justifient comme «un devoir éthique de protection des personnes vulnérables dont ils ont la charge».

Les signataires souhaitent «en finir au plus vite avec la pandémie» et surtout ils veulent à tout prix éviter l’apparition d’une quatrième vague. Cette menace qui plane aurait une fois de plus de graves conséquences humaines, sociales et économiques.

Ce groupe de professionnels de santé en appelle donc directement au gouvernement et l’invite à prendre une décision «obligeant la vaccination à toute personne qui dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination».

Une décision attendue

Alors que les signataires de cette tribune insistent pour que cette décision prenne effet «avant le début du mois de septembre», le Premier ministre, Jean Castex, recevra les chefs de file du Parlement et des élus locaux ce lundi. La question de l’obligation vaccinale des soignants sera ainsi au coeur des discussions.