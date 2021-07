«Une vague est possible dès la fin juillet» : la nouvelle mise en garde d'Olivier Véran face au variant Delta

Une situation sanitaire fragile. Le ministre de la Santé Olivier Véran a une nouvelle fois mis en garde les Français face à la menace du variant Delta en ce début de vacances d'été.

Ce dimanche soir, le ministre a assuré sur Twitter que «depuis cinq jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente. A cause du variant delta qui est très contagieux.»

Depuis 5j, le virus ne baisse plus, il réaugmente. A cause du variant delta qui est très contagieux. L'exemple anglais montre qu'une vague est possible dès la fin Juillet. Nous pouvons la limiter et en limiter l'impact sanitaire: gestes barrières, vaccin, tester/alerter/protéger — Olivier Véran (@olivierveran) July 4, 2021

Une hausse du nombre de contamination qui laisse d'ores et déjà planer la crainte d'une quatrième et nouvelle vague «dès la fin juillet», indique-t-il.

Le ministre de la Santé prévient qu'il est encore possible de prévenir les risques en continuant à vacciner massivement et en perpétuant les gestes barrières.

Depuis le festival Solidays, Olivier Véran a aussi appelé les Français, et en particulier les soignants à se faire vacciner le plus vite possible pour éviter une nouvelle vague épidémique. Déclarant que «chaque semaine qu'on va gagner, c'est une semaine de moins d'épidémie potentielle pour le pays».

D'ailleurs, «cette semaine, 4,1 millions d’entre vous avez été vaccinés en centre ou en ville, dont 1,2 million pour votre 1ère injection. Un record. Mais nous devons aller encore plus vite. C’est une course contre la montre qui se joue dans notre pays », a indiqué ce week-end Olivier Véran.