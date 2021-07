Disneyland Paris : une femme empêchée d'allaiter dans le parc d'attractions, Marlène Schiappa s'en offusque

La direction du célèbre parc d'attractions parisien a été obligée de présenter ses excuses ce mardi 6 juillet à une maman empêchée d'allaiter son bébé de deux mois en public dimanche dernier. Interpellée à ce sujet, Marlène Schiappa a été obligée d'intervenir.

Les faits se sont déroulés dimanche, alors que deux agents de sécurité du parc d'attractions ont demandé à une femme d'arrêter d'allaiter son enfant de 2 mois en public. Au seul motif, selon un témoignage recueilli sur Twitter, que cela «choquait la clientèle étrangère». Le lendemain, Disneyland Paris a rappelé que des espaces destinées aux mamans – sous le nom de «Baby care center» – étaient disponibles dans le parc, dotés notamment «de sièges» conçu spécifiquement pour l'allaitement.

Une réponse qui a eu le don d'énerver Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, qui s'est fendu d'un tweet adressé à la direction de Disneyland Paris. «Allaiter un bébé n’est pas un délit. Que vous ayez des salles dédiées c’est bien, mais on ne décide pas où et quand un bébé va avoir faim», a-t-elle rappelé, défendant le droit d'allaiter n'importe où.

Cher @DisneylandParis



Allaiter un bébé n’est pas un délit. Que vous ayez des salles dédiées c’est bien, mais on ne décide pas où et quand un bébé va avoir faim. Ne vous mettez pas vous aussi à stigmatiser les mères, c’est assez dur comme ça partout ailleurs.



Merci d’avance. https://t.co/kaSwVUVIEM — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) July 6, 2021

Embarrassée par la situation, la direction du parc n'a pas eu d'autres choix que de présenter ses excuses à la maman réprimandée. «Nous regrettons profondément cette situation et présentons de nouveau nos sincères excuses à la maman concernée», a ainsi publié Disneyland sur ses réseaux sociaux, soulignant que cette demande n’était «pas en phase avec notre règlement intérieur et nos valeurs».

Nous regrettons profondément cette situation et présentons de nouveau nos sincères excuses à la maman concernée. La demande qui lui a été faite n’est pas en phase avec notre règlement intérieur et nos valeurs. Il n’y a aucune restriction sur l’allaitement à Disneyland Paris (1/2) — Disneyland Paris (@DisneylandParis) July 6, 2021

Par ailleurs, la direction a répété qu'il n’y avait «aucune restriction sur l’allaitement à Disneyland Paris». Avant d'ajouter que «différents lieux de service [...] pour celles et ceux qui préfèreraient un lieu dédié» sont mis «à disposition des parents avec jeunes enfants». Et de conclure : «Disneyland Paris est engagé à proposer un cadre accueillant et inclusif pour toutes les familles».